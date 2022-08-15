Гинцбург заявил об эффективности назальной вакцины от всех штаммов COVID-19

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Назальная вакцина против коронавирусной инфекции, разработанная специалистами НИЦ имени Гамалеи, показывает высокую эффективность по защите от всех штаммов коронавируса, сообщил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург. По его словам, она образует так называемый мукозальный иммунитет к возбудителю, расположенный в слизистых оболочках.

Имеющаяся сейчас и уже зарегистрированная назальная вакцина, мы видим, показывает высокую эффективность по защите от всех штаммов [коронавируса], — сказал Гинцбург.

Первая в мире назальная вакцина от COVID-19 была зарегистрирована Минздравом РФ 1 апреля. По словам главы ведомства Михаила Мурашко, она может быть внесена в обновлённые рекомендации по ревакцинации населения.

Ранее Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), специалисты которого разработали вакцину против коронавируса «Конвасэл», заявило о ее почти универсальных свойствах. По их словам, препарат эффективен против разных штаммов COVID-19, поскольку действует на ту часть вируса, которая менее подвержена мутациям, и дает стопроцентную выработку высоких титров специфических антител, формируя клетки памяти. В ФМБА подчеркнули, что на создание аналога «Конвасэла» специалистам на Западе потребуется два-три года.