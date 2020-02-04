https://static.news.ru/photo/36c7f1ae-46cf-11ea-9a48-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ondrej Deml/CTK

Российское правительство ввело временное ограничения на въезд граждан других государств с территории КНР в воздушных пунктах пропуска через госграницы РФ. Решение принято в целях предупреждения проникновения коронавируса 2019-nCoV в Россию.

Ограничение начало действовать 4 февраля. В распоряжении правительства уточняется, что мера не распространяется на воздушный пункт пропуска Шереметьево и граждан государств — членов Евразийского экономического союза, а также экипажи воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в Российской Федерации. Документ опубликован на сайте кабмина.

МИДу России уведомить Китайскую Народную Республику, а также другие государства, интересы которых могут быть затронуты в связи с реализацией настоящего распоряжения, о предусмотренных мерах, подчеркнув, что они обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер, — говорится в распоряжении, подписанном председателем правительства Михаилом Мишустиным.

Как писал NEWS.ru ранее, председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Российский инвестиционный форум, запланированный в феврале в Сочи, будет перенесён из-за ситуации с коронавирусом.