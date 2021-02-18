ВЭБ.РФ нашла претендента на покупку долгов авиакомпании Utair

https://static.news.ru/photo/ff4b06c0-a9d1-11e9-916d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images

Возможного покупателя долгов компании Utair нашла госкорпорация ВЭБ.РФ. Это произошло после поданного в арбитражных суд иска на взыскание задолженности перевозчика на 1,5 миллиарда рублей.

По данным газеты «Известия», имя потенциального покупателя не раскрывается . Источник сообщает, что претендент не заинтересован в банкротстве компании. По мнению экспертов. им может оказаться аффилированное с авиакомпанией лицо. При этом, по данным «Известий», выкупивший в 2020 году долги у других кредиторов Utair банк «Россия» заявку на участие в аукционе не подавал.

Заявки на участие в аукционе принимались до 17 февраля. Этап их рассмотрения будет длиться до 1 марта. сам аукцион назначен на 2 марта. Итоги будут подведены 1 апреля.

В прошлом ноябре ВЭБ.РФ выставила на торги свои права требования к Utair на 1,5 млрд рублей. Сроки проведения аукциона дважды переносили из-за отсутствия заявок.

Ранее NEWS.ru писал, что российские авиакомпании подготовили предложения по созданию новых низкотарифных перевозчиков.