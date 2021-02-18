ВЭБ.РФ нашла претендента на покупку долгов авиакомпании Utair

Возможного покупателя долгов компании Utair нашла госкорпорация ВЭБ.РФ. Это произошло после поданного в арбитражных суд иска на взыскание задолженности перевозчика на 1,5 миллиарда рублей.
По данным газеты «Известия», имя потенциального покупателя
Заявки на участие в аукционе принимались до 17 февраля. Этап их рассмотрения будет длиться до 1 марта. сам аукцион назначен на 2 марта. Итоги будут подведены 1 апреля.
В прошлом ноябре ВЭБ.РФ выставила на торги свои права требования к Utair на 1,5 млрд рублей. Сроки проведения аукциона дважды переносили из-за отсутствия заявок.
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