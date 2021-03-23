Вассерман рассказал, почему синоптики ошибаются один раз, но каждый день

https://static.news.ru/photo/26503510-8bb2-11eb-8baa-96000091f725_660.jpg Анатолий Вассерман Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Точный прогноз погоды практически никогда не удается предсказать, из-за того, что природа намного сильнее той своей части, которая называется «человечество». Об этом Анатолий Вассерман рассказал в комментарии для NEWS.ru



Как рассказал эксперт, погода зависит от множества факторов, и значительная их часть не поддаётся измерению с приемлемой точностью. На деле же, большая часть метеорологических процессов развивается лавинообразно.

Даже мелкое по началу изменение может очень быстро разрастись. Это процесс самоподдерживающийся, например, если лежит снег сплошным слоем, то он сильно отражает свет, и, соответственно, остаётся холодным довольно долго. Но как только он подтаял в одном месте, то начинает сильно поглощать свет, после чего быстро тают соседние с ним участки. Таким образом, проталина быстро разрастается и снег может сойти за один световой день, хотя поначалу это ничто не предвещало, — говорит Вассерман.

Однако, как подчеркивает эрудит, это всего лишь один из примеров, который можно наблюдать невооруженным глазом.

Большая часть процессов, связанных с погодой развивается примерно также. Правда, по мере роста вычислительной мощи возрастают возможности расчётов, связанных с погодой и все меняется к лучшему. Но всё равно, природа пока намного сильнее той своей части, которая называется человечество, — заключил эксперт.

23 марта в России отмечается День работника гидрометеослужбы, а также Всемирный метеорологический день.