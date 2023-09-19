В Запорожье ждут третью волну наступления ВСУ: новости СВО на 19 сентября Последние новости СВО на Украине

Фото: МО Украины

Врио губернатора Запорожья Евгений Балицкий сообщил, что третья волна контрнаступления украинских войск на Запорожском направлении прогнозируется в сентябре. Он добавил, что еще одна перспектива наступления ВСУ может грозить Киеву колоссальными потерями.

Балицкий также отмечал, что российские силы обнаружили колонну украинской бронетехники, которая двигалась в сторону села Работино Запорожской области. По его словам, вся бронетехника ВСУ была уничтожена.

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что населенные пункты Клещеевка и Андреевка сейчас находятся в серой зоне. По его словам, ВСУ пытаются закрепиться там, но им не удается этого сделать. Он также добавил, что Андреевка практически полностью уничтожена.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Военнослужащий в зоне проведения специальной военной операции на Донецком направлении

Военный корреспондент Александр Коц рассказал, что основные бои идут восточнее и северо-западнее Артемовска. По его словам, ведутся интенсивные сражения, обе стороны не оставляют попытки закрепиться на позициях.

Также стало известно, что западные курсы НАТО принесли мало пользы украинским военным. По подсчетам РИА Новости, союзники по Альянсу подготовили девять бригад ВСУ — около 36 тысяч человек. Отмечается, что все восемь подразделений уже были задействованы на фронте, однако особых успехов за ними замечено не было.

Telegram-канал SHOT сообщил, что ВСУ обстреляли приграничное село Суземка в Брянской области. По данным канала, обстрел мог вестись из ракетных установок «Град». Губернатор Брянской области Александр Богомаз позже подтвердил эту информацию. По словам Богомаза, в результате атаки были повреждены три жилых дома, одно нежилое здание и автомобиль. Пострадавших нет.

Минобороны России рассказало, что украинский беспилотный летательный аппарат сбит средствами ПВО над Брянской областью. В ведомстве уточнили, что БПЛА был самолетного типа.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в районе Белгорода средствами ПВО сбит украинский беспилотник. По его словам, никто при этом не пострадал. В Минобороны России эту информацию подтвердили. В ведомстве уточнили, что атака беспилотника самолетного типа ВСУ была пресечена около 13:00.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оборонное ведомство отдельно сообщило, что армия России отразила атаку 71-й егерской бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое на Запорожском направлении в зоне СВО. Также бойцы ВС России ударили по скоплению живой силы ВСУ вблизи Чаривного, Белогорья и Новоданиловки. Суммарно украинская армия потеряла около 175 военнослужащих на данном участке.

Всего за сутки российские войска отразили семь атак украинских военных на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях в зоне СВО. В результате боестолкновений были убиты около 625 бойцов украинской армии, а также уничтожены два склада с боеприпасами, три пункта управления теробороны ВСУ, самолет Су-25. Кроме этого, за сутки была поражена 41 единица техники и 38 беспилотников.

Дания намерена поставить Украине новую партию танков, включающую в себя 45 боевых машин. Министр обороны страны Троэльс Лунд Поульсен уточнил, что бронетехника для ВСУ закупается Копенгагеном в сотрудничестве с другими странами.

Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что американские танки Abrams в скором времени будут переданы Киеву. При этом точную дату поставки он не назвал.

Фото: dvidshub.net Танк Abrams

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что срочников, призванных осенью, с 1 октября по 31 декабря, не будут отправлять в зону специальной военной операции. Он подчеркнул, что осенний призыв практически не будет отличаться от весеннего, в том числе и количественно.

Парламентарий напомнил, что повышение призывного возраста также не коснется нынешних срочников. Депутат добавил, что это последний раз, когда на службу будут отправлять мужчин до 27 лет.

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