Источник: в Свердловской области заморозили работу по созданию обсерваторов

https://static.news.ru/photo/5f9228a4-7689-11ea-bb32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Подгорный/РИА Новости

В окрестностях Екатеринбурга региональные власти приостановили работу по развёртыванию временных медицинских учреждений для карантина подозреваемых на коронавирус. Об этом сообщил источник в правительстве региона.

По словам инсайдера, властями Свердловской области принято решение оставить в полной готовности только один законченный объект.

Объект будет законсервирован, все работы по остальным приостановлены. Расходовать средства в данной ситуации нецелесообразно, — заявил собеседник URA.RU.

Источник сообщил также, что единственным обсерватором правительственную базу «Гранатовая бухта» под Верхней Сысертью либо спортивную базу «Автомобилист» в Курганово.

После этого агентство обратилось за комментариями в региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Там сослались заявление, которое сделал 3 апреля заместитель свердловского губернатора Павел Креков.

Работа по созданию обсерваторов ведется. У нас много соотечественников за пределами РФ, они возвращаются, не у всех есть возможность проходить режим домашней изоляции, и мы, пока в плане учений, прорабатываем варианты обсервационного размещения прибывающих на территорию РФ. Никакой конкретики по этому поводу, слава богу, пока нет, но это наши граждане, такие же, как и мы, и, наверное, будет лучше, если мы сохраним их здоровье и свое здоровье в тех условиях, о которых идет речь. В плане учений мы эту работу ведем, по конкретным шагам информации нет пока, — сказал губернатор Свердловской области.

Роспотребнадзор постановил, что обсерваторы должны помещать лиц, прибывших из-за рубежа в чужой регион (не там, где человек проживает).

Как писал NEWS.ru, под наблюдение врачей в обсерваторы переведены девять столичных жителей с COVID-19, которые нарушили меры самоизоляции в столице.