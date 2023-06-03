В Сети появились кадры с переданными ВСУ танками Leopard

Фото: Armin Weigel/dpa/Global Look Press

Немецкий основной боевой танк Leopard 2

В Сети появились кадры с первыми переданными ВСУ танками Leopard, полученными от западных государств, фотографии опубликованы в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» («РВ»). В канале отмечается, что пока военные машины не были замечены на линии соприкосновения.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что ВСУ получили в свое распоряжение около 60 танков Leopard западного производства. Их поставку обеспечили семь стран. Он добавил, что также Франция поставила Киеву колесные танки AMX-10RC, Великобритания — танки Challenger и США — танки Abrams.

О поставках Киеву 14 танков Leopard 2 25 января сообщили в кабмине ФРГ. Позже Берлин одобрил передачу Украине еще 178 танков Leopard 1A5. В Минобороны США в марте говорили, что планирует отправить 31 танк Abrams из своих запасов на Украину к осени.

Ранее сообщалось, что в ДНР российские танкисты впервые cтолкнулись во встречном бою с экипажем ВСУ на танке Leopard. Об этом рассказал командир танкового батальона ВС РФ с позывным Тигр. По его словам, противник отступил после первого же выстрела в его сторону.