https://static.news.ru/photo/cee545d4-7381-11ea-909b-fa163e074e61_660.jpg Валерий Радаев (в центре) Фото: saratov.gov.ru

Пропускную систему на период режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса введут в Саратовской области. Об этом сообщили в правительстве региона.

Речь идёт об организациях, которые не могут закрыться на карантин. Их сотрудники получат специальные пропускные документы. Они позволят перемещаться по области.

Действовать пропуска начнут с 2 апреля, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru во вторник 26 российских регионов ввели режим самоизоляции. В их число вошла и Саратовская область, жителям которой запрещено сейчас покидать свои дома.