Пропускную систему на период режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса введут в Саратовской области. Об этом сообщили в правительстве региона.
Речь идёт об организациях, которые не могут закрыться на карантин. Их сотрудники получат специальные пропускные документы. Они позволят перемещаться по области.
Действовать пропуска начнут с 2 апреля,
Как писал NEWS.ru во вторник 26 российских регионов ввели режим самоизоляции. В их число вошла и Саратовская область, жителям которой запрещено сейчас покидать свои дома.
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