В РПЦ призвали посмотреть зачатие при изнасиловании «с другой стороны» Иерей Колеснев призвал рассмотреть зачатие при изнасиловании со стороны ребенка

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На зачатие при изнасиловании необходимо посмотреть с точки зрения нерожденного ребенка, заявил иерей Роман Колеснев в эфире телеканала «Крым 24». По его словам, малыш не виноват в том, каким образом он был зачат и кем являются его родители. Вместе с тем священнослужитель отметил, что изнасилование — это страшнейшая травма.

Изнасилование — это страшнейшая травма, но как мы смотрим, с какой стороны? Вот если мы посмотрим со стороны ребенка, от собственного лица. Виноват ли сам ребенок в том, каким образом он был зачат, кем являются его родители? — заявил Колеснев.

Иерей привел в пример случаи, когда с зачатием в результате изнасилования сталкивается замужняя женщина. По его словам, даже в таких случаях некоторые люди принимают решение сохранить беременность. Мужчина при этом должен воспитывать ребенка как своего. Священнослужитель также добавил, что ребенок в утробе женщины не является «частью ее тела».

Ранее иерей Филипп Ильяшенко заявил, что аборт абсолютно неприемлем даже в случае с изнасилованием. По его словам, избавление от ребенка является убийством. Подобному поступку со стороны мужчины нельзя найти оправдание, но изнасилование не должно становиться поводом для совершения еще большего греха, добавил он.