https://static.news.ru/photo/82415c84-8964-11e9-9d71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В РФ с 1 октября заработает новая система судопроизводства, повышающая шансы людей на эффективную защиту прав и интересов. Об этом сообщил председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев.

По его словам, открываются девять новых кассационных и пять апелляционных судов общей юрисдикции, а также кассационный и апелляционный военные суды.

Лебедев уточнил, что с 1 октября вступит в силу закон о внедрении в судах общей юрисдикции принципа «сплошной кассации». Он предусматривает коллегиальное рассмотрение жалоб на заседании без предварительного отбора, позволяет эффективнее исправлять судебные ошибки и способствует укреплению независимости судей, передаёт « Интерфакс ».

Открытие новых судов позволит изменить ситуацию, когда апелляционные и кассационные жалобы на решения нижестоящих инстанций мог рассматривать один суд.

Ранее News.ru писал, что переводу бизнеса в национальную юрисдикцию мешает работа российских судов, которая не устраивает предпринимателей. Такое мнение выразил президент корпорации РУСАЛ олигарх Олег Дерипаска на Восточном экономическом форуме. Он отметил, что не знает ни одного предпринимателя, которого бы устраивала работа российской судебной системы.