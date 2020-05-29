В России за сутки от коронавируса выздоровели 8264 человека

https://static.news.ru/photo/5db66fa8-a182-11ea-9281-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
За последние сутки из российских больниц выписаны 8264 человека, у которых была ранее диагностирована коронавирусная инфекция. Общее число выздоровевших от COVID-19 в стране достигло 159 257 человек.
По состоянию на 29 мая в России выздоровели от коронавируса 159257 человек (+8264 за сутки), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
За период пандемии во всех российских регионах было выявлено 387 623 заболевших коронавирусом (+8572 за сутки), от инфекции скончались 4374 человека (+232 за сутки).
Как писал NEWS.ru, за прошедшие сутки в Москве 3474 пациента с коронавирусом успешно прошли лечение и уже выписаны из больниц. Об этом заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. По её словам, общее число выздоровевших пациентов с COVID-19 в городе достигло 74 725. Сутками ранее она сообщила, что в Москве 3793 человека вылечились от коронавируса.