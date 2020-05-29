В России за сутки от коронавируса выздоровели 8264 человека

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В России за минувшие сутки было выявлено 8572 заболевших коронавирусом человек в 84 регионах. 3380 из них — у активно контактных без клинических проявлений заражения.

Об этом свидетельствуют данные сайта стопкоронавирус.рф. По состоянию на пятницу, 29 мая, в мире заражены 5 912 293 человека (10 804 за последние сутки), 363 962 человека погибли (587 за...