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В России за сутки от коронавируса умерли 117 человек

10:36, 19 августа 2020 18
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В России за минувшие сутки от коронавируса скончались 117 человек. Всего с начала эпидемии от инфекции скончались 15 989 человек.

Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Кроме того, за сутки в стране зафиксировано 4828 новых случаев заражения в 85 регионах. Общее число заражений достигло отметки в 937 321.

Также выздоровели 6795 пациентов. Всего от инфекции вылечились 749 423 человека.

Президент России Владимир Путин проинформировал, что 11 августа в РФ была зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19. Как уточнил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, речь идёт о разработке Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. Препарат получил название «Спутник V».

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что COVID-19 представляет собой один из самых тяжёлых вызовов для мирового здравоохранения, писал NEWS.ru.

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