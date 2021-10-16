В России разработаны новые дорожные знаки и пешеходная разметка

Новые дорожные знаки и разметку предлагают ввести в оборот Минтранс и МВД России. В числе новинок — знаки для обозначения мест зарядки электромобилей и мест, где запрещено движение автобусов, а также разметка диагональных пешеходных переходов. Такие данные содержатся в проекте, оказавшемся в распоряжении РИА Новости.

Для информирования водителей о местах зарядки электромобилей на объектах сервиса вносится новый знак дополнительной информации (табличка) 8.26 «Зарядка электромобилей», — говорится в документе.

В частности ведомства предлагают ввести знак 3.34 «Движение автобусов запрещено». Его решили создать, приняв во внимание практику ограничения движения автобусов на территориях городов — организаторов ЧМ по футболу 2018 года. Тем не менее, действие данного знака не будет распространяться на движение маршрутных транспортных средств и школьных автобусов.

Кроме того, проект предполагает принять новый вид дорожной разметки, которая станет обозначать диагональный пешеходный переход.

Также авторы документа предлагают совмещать дорожный знак 3.1 «Въезд запрещён» и таблички «Вид транспортного средства» и «Время действия».

В документе упоминается, что для исключения разночтений требований ПДД скорректированы действия дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» — этому знаку добавлена возможность уменьшения зоны действия при помощи целого ряда знаков; 3.30 «Стоянка запрещена по чётным числам месяца» — интервал времени сдвинули на три часа и планируется, что вместо 19–21 будет 21–24.

Ранее сообщалось, что изменения, касающиеся электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), предложили внести в правила дорожного движения (ПДД) МВД России и Министерство транспорта.