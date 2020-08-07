В России провели более 30,3 млн тестов на коронавирус

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За полгода в России количество нераскрытых уголовных дел, возбуждённых по статьям о взяточничестве, выросло в три раза. Всего с января по июнь нераскрытыми остались 782 преступления, их количество увеличилось в два раза.

Всего за полгода было зарегистрировано 8503 преступления, в которых фигурировали взятки, это количество выросло на 3,6%. Из них предварительно расследовано 6749 правонарушений, — сообщает РБК, ссылаясь на отчёт Генпрокуратуры. В...