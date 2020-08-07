В России провели более 30,3 млн тестов на коронавирус

По данным Роспотребнадзора на 8 августа, в российских регионах провели свыше 30,3 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19, из них 303 тысячи — за прошедшие сутки.
За последние сутки проведено 303 тыс. тестов на коронавирус, — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
В настоящее время под медицинским наблюдением из-за коронавируса находятся 242 672 жителя РФ.
Как писал NEWS.ru, за прошедшие сутки коронавирусом в мире заразились 278 тысяч человек, ещё 6,8 тысячи от болезни скончались. На сегодняшний день в мире выявлено более 19,1 млн заражённых COVID-19, скончались от инфекции — 715 тысяч пациентов. Выздороветь удалось 11,5 млн человек. Лидером по числу заражённых остаются США, второе место занимает Бразилия, третье — Индия. Россия расположилась на четвёртом месте.
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