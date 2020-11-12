В России могут ужесточить законы о деятельности управляющих компаний

https://static.news.ru/photo/5c5c51b4-24e9-11eb-8aa3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Законы, регулирующие деятельность управляющих компаний, в России в данный момент весьма либеральны, но если УК не удастся наладить работу, чтобы она не вызывала постоянных нареканий у собственников жилья, государству придётся ужесточить законодательство в этой сфере. Об этом заявил первый зампред Комитета Госдумы РФ по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов.

Сегодня рынок управляющих компаний живёт в очень либеральном законодательстве. И если сегодня управляющие компании не могут построить свою работу настолько качественно, чтобы жители так сильно и часто не жаловались, значит, мы как законодатели должны будем вернуться в эту сферу с регулировкой законодательства и с его однозначным ужесточением, — заявил в эфире «Радио 1» Пахомов.

Он уточнил, что сейчас с жалобой на работу управляющей компании нужно обращаться в Госжилинспекцию, а жителям Подмосковья можно продублировать обращение ещё и в «Добродел», чтобы получить быструю обратную связь.

Как писал NEWS.ru, температура в квартире в отопительный сезон не должна быть ниже плюс 18 градусов, а в ванной комнате должна быть минимум плюс 25 градусов. В противном случае россиянин может смело писать заявление в прокуратуру, Роспотребнадзор и Госжилинспекцию, рассчитывая на перерасчёт. Об этом рассказал сотрудник московской управляющей компании Виктор Власов. Ссылаясь на госстандарт, он указал, что во время отопительного сезона температура в квартирах может быть выше на четыре градуса, но не более того. Ночью же, с полуночи до пяти часов утра, снижение может составлять не более трёх градусов. В остальное время снижение недопустимо.