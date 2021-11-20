В Рослесхозе рассказали о пользе лесных пожаров

Пожары могут ускорить обновление лесов, заявили Vesti.ru в Рослесинфорге — лесоучётном госучреждении Рослесхоза. По их данным, ущерб лесам в России от низовых пожаров сильно преувеличен. В ведомстве, наоборот, отметили опасность верховых пожаров, которые выжигают дотла окружающую среду, нарушая естественное течение жизни леса.

Низовой пожар, наоборот, как волк, — санитар леса. В 2020 году огнём пройдено порядка 9 млн гектаров, а погибло лишь 15–20% насаждений. Это значит, что потери лесного фонда от лесных пожаров сильно преувеличены. Природные аномалии, а именно: лесные пожары, происходили в российских лесах всегда, зачастую они таким образом ускоряют его обновление, — рассказали в Рослесинфорге.

Однако ущерб от лесных пожаров, бушевавших в России летом последние несколько лет, можно будет оценить только спустя некоторое время. В Рослесинфорге полагают, что значительная часть леса способна восстановиться без помощи человека.

Специалисты утверждают, что лесные пожары могут высвобождать ценные питательные вещества, которые скрыты в лесной подстилке. Кроме того, опавшие с сохранившихся деревьев семена лучше приживаются при высокой температуре выжженного надпочвенного покрова.

Также в ведомстве рассказали о вреде пала травы — это одна из причин возникновения лесных и торфяных пожаров. При таком пожаре нарушается процесс образования перегноя, снижается биоразнообразие и плодородие почвы.