В РФ продлён запрет на въезд иностранцев на неопределённый срок

https://static.news.ru/photo/48c69a0e-8a5e-11ea-a235-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство продлило запрет на въезд иностранцев в РФ до улучшения эпидемиологической ситуации.

Премьер отметил, что точную дату снятия ограничений пока назвать невозможно. Данные меры не затрагивают лиц, участвующих в госпрограмме по содействию переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, а также специалистов по наладке и ТО оборудования иностранного производства, внесённого в утверждённый ФСБ список, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал новое постановление. Согласно документу, граждане России, у которых есть паспорт другой страны, могут выехать за границу. В постановлении отмечается, что границу разрешено пересечь однократно к месту постоянного проживания.