В РФ назвали самые популярные книжные клички собак

Рейтинг кличек собак, названных в честь литературных героев, составила ко Всемирному дню книголюбов Российская кинологическая федерация (РКФ). Об этом сообщает РИА Новости.
Рейтинг
Лидером топ-10 рейтинга стала Алиса из произведений Льюиса Кэрролла, второе место у шекспировского Гамлета, на третьем месте Шерлок — герой книг Артура Конан Дойла.
Также в списке кличек, связанных с литературой, Ромео и Джульетта, Питер Пен, Бонд.
Замыкает список Винни из сказок Алана Милна о Винни Пухе.
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