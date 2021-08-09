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В РФ назвали самые популярные книжные клички собак

03:58, 09 августа 2021
В РФ назвали самые популярные книжные клички собак Фото: дфоут.мвд.рф
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Рейтинг кличек собак, названных в честь литературных героев, составила ко Всемирному дню книголюбов Российская кинологическая федерация (РКФ). Об этом сообщает РИА Новости.

Рейтинг построен на данных единой родословной книги РКФ, в которой ежегодно регистрируют порядка 320 тысяч щенков.

Лидером топ-10 рейтинга стала Алиса из произведений Льюиса Кэрролла, второе место у шекспировского Гамлета, на третьем месте Шерлок — герой книг Артура Конан Дойла.

Также в списке кличек, связанных с литературой, Ромео и Джульетта, Питер Пен, Бонд.

Замыкает список Винни из сказок Алана Милна о Винни Пухе.

Ранее в РФ назвали города, где реже всего заводят домашних животных.

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