В РФ назвали самые популярные книжные клички собак

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Осенью глава Росприроднадзора Светлана Радионова намерена выступить с инициативой об увеличении штрафов за причинение вреда окружающей среде в десятки раз. Об этом она рассказала ТАСС.

Мы пойдем на увеличение штрафов. <...> Я считаю, что для юридических лиц это увеличение должно быть в десятки раз. Это должны быть ощутимые штрафы, — заявила Радионова. По её словам,...