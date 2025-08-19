В «Почте России» высказались о штрафе в 230 млн рублей «Почта России» сообщила о планах обжаловать штраф в 230 млн рублей

«Почта России» намерена оспорить штраф в размере 230 млн рублей, назначенный за нарушение сроков оформления документов по модернизации отделений, заявили NEWS.ru в пресс-службе компании. Там подчеркнули, что штраф не ставит под сомнение своевременное открытие и работу обновленных почтовых отделений в сельской и труднодоступной местности.

«Почта России» модернизирует отделения почтовой связи, расположенные в сельской и труднодоступной местности, во исполнение поручения президента РФ. В 2023 и 2024 годах компания продолжила ремонтировать и запускать обновленные отделения. Решение мирового судьи не опровергает фактическое своевременное открытие и функционирование обновленных отделений. Оно касается исключительно сроков оформления документации, закрывающей работы привлеченных подрядчиков. Штраф, назначенный мировым судьей, компания будет обжаловать в установленном порядке, — сообщили в пресс-службе «Почты России».

Ранее сообщалось, что мировой судья в Москве оштрафовал на 230,6 млн рублей АО «Почта России» за ненадлежащую модернизацию почтовых отделений. Решение принято на основании возбужденного ведомством по итогам проверки в Минцифры дела об административном правонарушении.