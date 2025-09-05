Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 11:35

В МВД раскрыли новую схему обмана с «иностранной разведкой»

МВД: мошенники начали использовать «документы спецслужб» для обмана россиян

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Злоумышленники используют поддельные «документы спецслужб» и создают ложные угрозы, чтобы вымогать деньги у россиян. В управлении МВД по борьбе с киберпреступлениями раскрыли детали новой, массовой схемы обмана под названием «фейк-босс», в которой фигурирует вымышленная «иностранная разведка».

Как пояснили в ведомстве, мошенники рассылают гражданам фальшивые скриншоты, имитирующие «материалы расследований». Эти поддельные документы содержат фиктивную переписку, где якобы предлагают сотрудничество с иностранными спецслужбами за денежное вознаграждение. Цель таких действий – создать у жертвы ощущение реальной угрозы и паники.

Типичная схема обычно начинается с сообщения, отправленного от имени «руководителя» или «начальника», который предупреждает о предстоящем важном разговоре с правоохранительными органами. Затем мошенники развивают легенду о «проверке на секретность», в ходе которой «обнаруживают» контакты жертвы с «иностранной разведкой», присылая в качестве «доказательства» сфабрикованные изображения. Далее следует прямое вымогательство денег.

В МВД решительно призвали граждан не поддаваться на эти провокации. Представители ведомства подчеркнули, что элементарные требования секретности и здравый смысл полностью исключают ситуацию, когда настоящий сотрудник правоохранительных органов присылает гражданину подобные фотографии или сообщения через мессенджеры. Эти же мошеннические методы злоумышленники активно применяют не только по отношению к взрослым, но и к школьникам.

Ранее психолог Елена Шпагина объяснила, как мошенники не дают жертвам опомниться с помощью фраз, вызывающих панику. В состоянии стресса, по ее словам, способность рационально анализировать резко снижается.

МВД
мошенники
спецслужбы
схемы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Позиция Трампа отличается»: в Кремле указали на циничность главы США
В Германии ученик напал на учительницу с ножом
Реликвию из российского «Макдоналдс» продают по цене квартиры
Свекла, которую принимают за экзотический овощ: секрет в запекании
Лошадь погибла, а мальчик попал в больницу после ДТП с конями амишей
Обнародован паек охраняющих первую в мире плавучую АЭС росгвардейцев
Воробьев рассказал о реконструкции котельных в Подольске
Песков раскрыл, какие гарантии безопасности нужны России
Песков раскрыл, с кем у Кремля «общения как такового нет»
Песков допустил второй раунд переговоров Путина и Трампа
Попытка побега из тюрьмы закончилась прыжком на батут
В Азербайджане сообщили о встрече задержанных россиян с родственниками
Эксперт раскрыла, какие вопросы стоит задать работодателю на собеседовании
Стало известно о массовой гибели иностранных инструкторов под Одессой
Пьяный мужчина пытался зарубить подростка мачете
Названа причина пожара под Екатеринбургом, в котором погибли трое детей
Захарова раскрыла подробности ответа России на безвиз в Китай
Путин освободил от должности посла России в Турции
Девушка чуть не лишилась жизни из-за рюкзака
Отслужившему два года на СВО бойцу засчитали только 10 дней на фронте
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.