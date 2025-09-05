В МВД раскрыли новую схему обмана с «иностранной разведкой»

Злоумышленники используют поддельные «документы спецслужб» и создают ложные угрозы, чтобы вымогать деньги у россиян. В управлении МВД по борьбе с киберпреступлениями раскрыли детали новой, массовой схемы обмана под названием «фейк-босс», в которой фигурирует вымышленная «иностранная разведка».

Как пояснили в ведомстве, мошенники рассылают гражданам фальшивые скриншоты, имитирующие «материалы расследований». Эти поддельные документы содержат фиктивную переписку, где якобы предлагают сотрудничество с иностранными спецслужбами за денежное вознаграждение. Цель таких действий – создать у жертвы ощущение реальной угрозы и паники.

Типичная схема обычно начинается с сообщения, отправленного от имени «руководителя» или «начальника», который предупреждает о предстоящем важном разговоре с правоохранительными органами. Затем мошенники развивают легенду о «проверке на секретность», в ходе которой «обнаруживают» контакты жертвы с «иностранной разведкой», присылая в качестве «доказательства» сфабрикованные изображения. Далее следует прямое вымогательство денег.

В МВД решительно призвали граждан не поддаваться на эти провокации. Представители ведомства подчеркнули, что элементарные требования секретности и здравый смысл полностью исключают ситуацию, когда настоящий сотрудник правоохранительных органов присылает гражданину подобные фотографии или сообщения через мессенджеры. Эти же мошеннические методы злоумышленники активно применяют не только по отношению к взрослым, но и к школьникам.

Ранее психолог Елена Шпагина объяснила, как мошенники не дают жертвам опомниться с помощью фраз, вызывающих панику. В состоянии стресса, по ее словам, способность рационально анализировать резко снижается.