В МВД заявили о резком росте аварий с электросамокатами

Число ДТП с участием электросамокатов в России за семь месяцев 2021 года возросло на 66%. За этот период зафиксировано в общей сложности около 270 таких аварий, в результате которых погибли восемь человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

В ДТП с электросамокатами в этом году травмы получили 275 человек. В лидерах по количеству таких аварий Санкт-Петербург, Москва, Краснодарский край и Республика Татарстан.

В МВД отметили, что электросамокат как вид личного транспорта не определен по чёткому статусу. На данный момент ведомство ведёт работу по созданию законопроекта для регулирования эксплуатации электрических средств передвижения.

Ранее сообщалось, что городской суд Санкт-Петербурга вынес первый приговор по делу о наезде электросамоката на ребёнка. Валерий Зюзин на своём транспорте сбил и нанёс серьёзный вред здоровью маленького мальчика. Суд приговорил нарушителя к 300 часам общественных работ.