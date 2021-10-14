В Москве оценили перспективы новых ограничений для ресторанов из-за COVID

Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

Прицел сверхвысокой кратности разработали в России на Красногорском заводе им. С. А. Зверева (входит в государственную корпорацию «Ростех»). Он отличается широким диапазоном поправок, что позволяет работать на дистанциях до 1,5 км. Переменная кратность прибора, который выпускается под маркой «Зенит», составляет от 5 до 20. Об этом сообщает ТАСС.

По словам генерального директора предприятия Александра Новикова, прицел с индексом ПО 5-20×56 может выдерживать отдачу от выстрела крупнокалиберного оружия. Мы получили прицел с достаточно большим диапазоном ввода поправок по вертикали,...