В Москве оценили перспективы новых ограничений для ресторанов из-за COVID
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
00:02, 14 октября 2021
Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
Новые ограничительные меры для ресторанов из-за коронавируса власти Москвы вводить пока не планируют. Об этом написал в своём Telegram-канале по итогам встречи в мэрии столицы с представителями отрасли ресторатор Дмитрий Левицкий.
Левицкий отметил, что власти при этом просят соблюдать уже имеющиеся требования безопасности.
Температурный контроль, маски, отсутствие толпы на танцполах и так далее. Проверки возобновятся, все штрафы, как и были: 300 тысяч рублей за первое нарушение, далее — до 1 миллиона и закрытия. В целом пока ничего нового. Просто требуют выполнять то, что и надо было выполнять, — написал ресторатор.
В свою очередь вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Сергей Миронов в интервью РИА Новости также сообщил, что ничего не слышал о возможных новых ограничениях для заведений общепита.