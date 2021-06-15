В мэрию Якутска пришли с обысками

https://static.news.ru/photo/f1abe52a-ce64-11eb-9d4a-96000091f725_660.jpg Фото: якутск.рф

В подведомственных учреждениях окружной администрации Якутска проходят обыски. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Причиной для проведения следственных действий стала проверка, которая прошла 10 июня. В её ходе были выявлены нарушения при выполнении трёх муниципальных контрактов по ремонту дорог в регионе. Уточняется, что нарушения носят финансовый характер.

Контракты были заключены между Муниципальным казённым учреждением (МКУ) «Главстрой» (структура администрации Якутска) и подрядной организацией.

Ранее сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в отделы судебных приставов на западе Москвы. Следственные мероприятия прошли в Дорогомиловском, Тропарёво-Никулинском и Солнцевском отделах Федеральной службы судебных приставов (ФССП).