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В отделы судебных приставов в Москве пришли с обысками

15:24, 10 июня 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в отделы судебных приставов на западе Москвы. Об этом пишет Mash.

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