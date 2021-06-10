В отделы судебных приставов в Москве пришли с обысками

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Алёна Вавулина NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

В центре Москвы, в районе Павелецкой площади обнаружен клад русских монет XV–XVI веков. Об этом сообщает сайт мэра столицы.

Глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов уточнил, что клад составляют 88 медных монет московской и тверской чеканки. Их нашли в небольшой ямке без какого-либо вместилища. Предполагается, что монеты находились в...