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Михаил Щипанов
Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в отделы судебных приставов на западе Москвы. Об этом пишет Mash.
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В центре Москвы, в районе Павелецкой площади обнаружен клад русских монет XV–XVI веков. Об этом сообщает сайт мэра столицы.
Глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов уточнил, что клад составляют 88 медных монет московской и тверской чеканки. Их нашли в небольшой ямке без какого-либо вместилища. Предполагается, что монеты находились в...
В отделы судебных приставов в Москве пришли с обысками