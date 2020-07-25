В Кронштадте в День ВМФ откроют Аллею героев российского флота

https://static.news.ru/photo/6e24361e-ce4a-11ea-81c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: kronshtadt.rf/facebook.com

В Кронштадте 26 июля в рамках первой очереди музейно-исторического парка «Остров фортов» откроют Аллею героев российского флота.

Структурно аллея представляет собой «дорогу времени» — личности, через которых отражаются исторические темы, предстают перед посетителями аллеи в хронологической последовательности от настоящего к прошлому, — говорится в сообщении дирекции парка.

Торжественное открытие состоится 26 июля в 16:00, данная аллея станет вторым объектом нового парка, введённым в эксплуатацию.

Отмечается, что для оформления аллеи было сформулировано 11 тем из истории отечественного ВМФ и выбрано 13 олицетворяющих эти темы героев по результатам интернет-голосования.

Также отдельная тематическая зона аллеи посвящена современному этапу развития ВМФ и рассказывает о настоящем и будущем Балтийского, Северного, Тихоокеанского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии РФ.

Как ранее писал NEWS.ru, шествие «Бессмертного полка» 26 июля 2020 года, в День ВМФ РФ, не состоится. Решение о проведении акции примут после стабилизации ситуации с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) в России, заявили организаторы мероприятия.