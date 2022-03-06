В Кемерово призывавшего на митинг жителя оштрафовали на 60 тыс. рублей

В Кемерово 49-летний местный житель оштрафован судом на сумму в 60 тысяч рублей по делу о дискредитации Вооружённых сил РФ, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, пишет ТАСС. В региональном главке отметили, что это первый факт наказания по новой административной статье в Кузбассе.

Полицейские выявили размещённое в одной из социальных сетей видео с призывом принять участие в несогласованном митинге против действий Вооружённых сил Российской Федерации. <...> Сегодня Центральный районный суд Кемерово рассмотрел собранные полицейскими материалы и назначил правонарушителю в качестве наказания административный штраф в размере 60 тысяч рублей, — сообщили в главке.

Как рассказали в ведомстве, правонарушителем стал 49-летний житель Кемерово, в его отношении был составлен протокол по ч. 2 ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности».

Закон об уголовном наказании за фейки о действиях Вооружённых сил РФ был подписан 4 марта президентом России Владимиром Путиным. Речь идёт о фактах, которые дискредитируют российских военных. В тексте документа указано, что призывы к антироссийским санкциям также наказуемы. Нарушителям грозит штраф в размере от 700 тысяч рублей либо заключение под стражу на срок до трёх лет.