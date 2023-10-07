В каких военных конфликтах Россия участвовала при Путине, кто победил Составлен список военных конфликтов, в которых Россия участвовала при Путине

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Владимир Путин

Сегодня, 7 октября 2023 года, президент Российской Федерации Владимир Путин отмечает свой 71-й день рождения. За более чем 20 лет у власти он проявил себя не только как политик, но и как опытный стратег и главнокомандующий. С какими военными угрозами Россия столкнулась в период президентства Путина, в каких вооруженных конфликтах участвовала страна и кто победил — в материале NEWS.ru.

Как Путин сохранил Чечню

В конце 1990 года на Общенациональном конгрессе чеченского народа, который возглавил генерал-майор Советской армии Джохар Дудаев, было принято решение о выходе Чечни из состава СССР.

В сентябре 1991 года чеченские сепаратисты вместе с вооруженной гвардией Дудаева взяли под контроль в Грозном телецентр, здание Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР, Дом радио и объявили о захвате власти в республике. 27 октября в регионе состоялись первые президентские и парламентские выборы. Победив на них, Дудаев своим первым указом провозгласил независимость «Чеченской Республики Ичкерия».

Правление Дудаева и его сторонников в Чечне продолжалось до декабря 1994 года, когда президент России Борис Ельцин отдал приказ о вводе войск в Чечню. Началась первая чеченская война. В 1996 году после затяжных боевых действий, несмотря на ликвидацию Дудаева, российские войска вынуждены были покинуть мятежную республику.

В январе 1997 года Ельцин и новый глава республики Аслан Масхадов подписали мирный договор. Стороны обязались «строить свои отношения в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права». В соглашении не упоминался независимый статус Чечни. Вопрос о суверенитете республики был отложен до 2001 года.

Но после того как чеченские боевики-исламисты напали на Дагестан и провели серию терактов в Буйнакске, Волгодонске и Москве, российская армия снова вошла в Чечню 30 сентября 1999 года.

На этот раз на сторону России перешли некоторые чеченские элиты, в том числе муфтий Ахмат Кадыров. 6 февраля 2000 года Москва объявила о полном освобождении Грозного от боевиков, после чего их активность постепенно сошла на нет. Успешный ход второй чеченской войны позволил вернуть Чечню в состав России и решить многочисленные проблемы региона, активное развитие которого продолжается и сейчас.

Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал NEWS.ru, что во время второй чеченской войны Путин показал качества успешного политического лидера, организатора и руководителя. По его словам, российский президент собрал команду компетентных военачальников во главе с генералом Анатолием Квашниным, которые смогли в сложных условиях победить терроризм на Северном Кавказе.

«У Путина нет военного образования, он сам не командовал армией, но он как политический лидер отобрал наиболее перспективных военных для этой цели», — сказал эксперт.

Шурыгин напомнил, что Путин осознавал важность чеченской кампании, поэтому поддержал армию и подключил все имеющиеся экономические ресурсы, необходимые для победы и возвращения мира в Чечню.

Доктор исторических наук, кандидат военных наук, доцент и полковник запаса Владимир Кикнадзе напомнил NEWS.ru, что война в Чечне была сложным периодом для России. По его словам, то, что российский президент в условиях ограниченного времени и ресурсов сумел найти эффективное решение, которое привело к положительному результату, говорит о его достойных качествах настоящего лидера.

«Если обращаться к российской истории, покорение Кавказа — это больной вопрос, который российская власть решала на протяжении десятилетий. Наш президент и верховный главнокомандующий взял лучший российский опыт с опорой на местное население, местных лидеров и общие узы дружных народов России и Кавказа», — подчеркнул он.

Как Путин помог Южной Осетии и Абхазии

В начале 1990-х годов, когда Грузия получила независимость от СССР, народы Южной Осетии и Абхазии выразили желание выйти из состава республики. В 1991 году в обоих регионах прошли референдумы, на которых местные жители проголосовали за выход из-под контроля Тбилиси.

Грузинские власти попытались вернуть контроль над территориями силой, но не смогли добиться нужного результата и в 1993 году подписали с Абхазией и Южной Осетией мирные соглашения. Спорный статус регионов в документах так и не был решен.

В 2008 году противоречия между сторонами вновь обострились, и президент Грузии Михаил Саакашвили предпринял еще одну попытку вернуть регион силой, отдав 8 августа приказ атаковать Цхинвал. В ходе операции подвергся нападению и пункт дислокации российских миротворцев.

В тот же день для защиты российских граждан РФ направила в зону боевых действий свою армию. Российская военная авиация наносила удары по вторгшимся на территорию республики грузинским войскам, а также по базам ВВС и военным складам Грузии. В боевые действия вступила Абхазия.

К 11 августа грузинская армия была окончательно выбита из Цхинвала и начала отступление. К следующему дню войска РФ уже вышли на границу с Грузией почти на всем ее протяжении.

Грузинское командование уже готовилось к обороне Тбилиси, но вскоре было достигнуто решение о прекращении огня. 26 августа 2008 года Путин подписал указ о признании суверенитета Абхазии и Южной Осетии.

Владислав Шурыгин напомнил NEWS.ru, что во время того конфликта с Грузией президентом России был Дмитрий Медведев, а Владимир Путин занимал должность председателя правительства. Эксперт рассказал, что, несмотря на быструю победу, эта военная операция оказалась для российской армии чрезвычайно сложной.

«Это было связано с тем, что в это время в российской армии уже вовсю шли реформы по инициативе бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова, которые фактически разваливали армию страны», — сказал специалист.

По мнению Шурыгина, Россия вышла победительницей из конфликта с Грузией за счет организации и крайне удачных решений командования Северо-Кавказского военного округа, а также мужества и героизма российских солдат.

Военный историк Кикнадзе отметил: хотя Путин во время вооруженного столкновения с Грузией не был президентом, он играл важную роль в принятии оперативных решений о защите миротворцев, жителей Южной Осетии и Абхазии и обеспечении безопасности России.

«Его решения были оперативными, решительными. К завершению кампании были выявлены проблемы в готовности и оснащенности российской армии. Путин не закрыл на это глаза и в дальнейшем как председатель правительства, председатель Совета безопасности и президент сделал все, чтобы опыт этой кампании был учтен и российские вооруженные силы получили все необходимое для своего развития и повышения технической оснащенности», — говорит он.

Кикнадзе добавил, что в дальнейшем российский президент начал дважды в год лично проводить в Сочи совместное заседание представителей военной промышленности и Министерства обороны, осознавая важность качественного оснащения российских вооруженных сил.

Фото: Саид Гуциев/РИА Новости Российский танк в пригороде Цхинвала, 2008 год

Как Путин спас Сирию

Конфликт в Сирии начался в 2011 году, когда страну охватили антиправительственные протесты. Эти выступления были частью так называемой арабской весны — протестного движения во многих арабских странах, которое заявляло своими целями демократические, экономические и социальные преобразования.

После нескольких столкновений с официальными властями оппозиционные силы в Сирии радикализировались и приняли решение бороться за свои цели методами вооруженного сопротивления.

Хаосом в стране воспользовались террористические и экстремистские организации вроде «Аль-Каиды»*, «Джабхат ан-Нусры»*, «Ахрар аш-Шам»* и «Исламского государства»*. Они захватили значительные территории в Сирии и объявили о создании независимого государства-халифата.

Экстремисты вырезали целые поселения, насиловали женщин и детей, совершали публичные казни и избиения, а также обязывали всех жить согласно строгой интерпретации норм исламского права. Они планировали захватить не только Сирию, но и весь Ближний Восток. В перспективе боевики также готовили нападения на южные границы России с мусульманским населением, которые, по их планам, должны были войти в состав халифата. На Северном Кавказе даже действовало отделение группировки, известное как «Вилайят Кавказ»*.

В 2015 году по приглашению официального Дамаска Москва вмешалась в конфликт и поддержала правительство Башара Асада. Военные операции российской армии на сирийской территории были направлены против радикальных оппозиционных сил и террористических организаций. Это вмешательство существенно повлияло на динамику конфликта и помогло укрепить позиции сирийского правительства.

Хотя война в Сирии до сих пор не завершилась, российское вмешательство позволило вернуть под контроль официальной власти большую часть страны и многократно снизить глобальную террористическую угрозу от экстремистских организаций.

Под руководством Путина Россия не только боролась с террористами, но и активно оказывала гуманитарную помощь пострадавшему местному населению, доставляя ему продовольствие и медицинские препараты.

Также благодаря содействию российских дипломатов начался процесс реинтеграции Сирии в международное сообщество и закончилась дипломатическая изоляция Дамаска со стороны других арабских государств.

Востоковед, эксперт РСМД Кирилл Семенов объяснил в разговоре с NEWS.ru, что за решением Путина оказать помощь Сирии прежде всего стояли геополитические интересы, так как Дамаск является важным элементом российской внешней политики.

«Именно с сирийской площадки Россия проецирует силу на весь регион», — считает эксперт.

По его словам, благодаря решению Путина войти в Сирию Россия закрепилась в этой арабской стране, что дало Москве много преимуществ. Прежде всего — возможность участвовать в политике Ближнего Востока на правах полноценного игрока.

Схожее мнение в беседе с NEWS.ru выразил иракский политолог Ибрагим Муса. Он убежден, что успешная политика Путина в Сирии позволяет Москве самостоятельно решать, как долго ей оставаться в стране. По его мнению, Асад понимает, что только российский президент помогает ему сохранять лояльность могущественных местных элит.

«Асад нуждается в России, чтобы в Сирии не повторился сценарий Судана, где генерал Мухаммад Дагло, имея за спиной практически собственную армию, пошел брать столицу. Таких генералов в Сирии много, и только Россия держит их в узде», — пояснил Муса.

Фото: kremlin.ru Владимир Путин во время посещения авиабазы Хмеймим в Сирии, 2017 год

Как Путин вернул Крым

В 1954 году лидер СССР Никита Хрущев передал Крым из состава РСФСР в состав УССР. Согласно официальным документам, это было сделано с учетом общности экономики, территориальной близости и тесных хозяйственных и культурных связей полуострова с Украиной. Также, по одной из версий, советское руководство хотело преподнести подарок Киеву в честь 300-летия Переяславской рады, на которой было провозглашено присоединение Левобережной Украины к Московскому царству.

В 1991 году Президиум Верховного Совета Крыма заявил, что передача полуострова была проведена «без учета мнения народа». Годом позже Россия объявила, что постановление о передаче полуострова не имело юридической силы с момента принятия в связи с нарушением Конституции РСФСР и законодательной процедуры.

В 2013–2014 годах в Киеве и на западе Украины начались антиправительственные демонстрации. В феврале 2014 года в связи с агрессивным ходом протестов и заявлениями бывшего президента Украины Виктора Януковича о том, что ему угрожает опасность, он был вывезен на российскую территорию. Власть в Киеве захватила оппозиция.

Крымские власти не признали переворот в Киеве и обратились к Москве с просьбой обеспечить мир и спокойствие на территории полуострова. Российский президент отмечал, что цель Москвы была не в аннексии полуострова, а в предоставлении местным жителям возможности самоопределения.

16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за возвращение региона в состав России. При этом явка на избирательных участках превысила 83%. Путин заявил, что принял решение о возвращении Крыма, так как не мог бросить людей «под каток националистов».

После присоединения Россия активно развивала регион, инвестировала в различные проекты на территории Крыма, а также обеспечила его энергетическую, транспортную и продовольственную независимость от Киева.

Шурыгин заявил NEWS.ru, что в ходе событий в Крыму Путин ярко проявил свою политическую волю. Он напомнил, что до последнего момента было неясно, насколько в условиях кризиса и переворота на Украине Россия может решиться на такие серьезные действия.

«Политическая воля президента легла в основу того, что все в итоге произошло», — сказал эксперт.

Кикнадзе считает: решения Путина в 2014 году показывают, что ему была предоставлена объективная информация об обстановке в Крыму и на Украине. Эксперт убежден, что президент отлично осознавал: промедление может привести к тяжелым последствиям для русскоязычного населения полуострова и безопасности России в целом.

«Решение об обеспечении безопасных условий для проведения референдума — это свидетельство сильных качеств воли президента, которое показывает, что он готов брать ответственность. Он пошел на этот шаг со знанием истории украинского и русского братских народов. Свои знания он неоднократно подчеркивал в своих статьях, в том числе тех, что предшествовали началу СВО», — отметил эксперт.

Зачем Россия начала СВО на Украине

О начале специальной военной операции на территории Украины Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Ее целями названы денацификация и демилитаризация Украины. Итог СВО пока неизвестен, разработкой мирного плана, который можно было бы предложить для рассмотрения Москве и Киеву, занимаются сразу несколько стран.

В октябре 2023-го, спустя полтора года после начала СВО, министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ заявил, что российские войска своими действиями в зоне проведения специальной военной операции значительно ослабили боевой потенциал противника. По его словам, Вооруженным силам Украины нанесен серьезный урон.

«Активными действиями наши войска значительно ослабили боевой потенциал противника и нанесли ему серьезный урон», — сказал Шойгу.

Также глава российского военного ведомства заявил, что Генштаб ВС России не планирует проводить дополнительную мобилизацию, так как в данное время военнослужащих для СВО достаточно благодаря твердой патриотической позиции россиян.

* Террористические организации. Деятельность в РФ запрещена.

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