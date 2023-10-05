Путин поручил рассмотреть строительство Северо-Сибирской магистрали

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Владимир Путин

Путин поручил рассмотреть вопрос о строительстве Северо-Сибирской железнодорожной магистрали, а также вопрос регулирования цен на мазут, сообщили в Кремле. Доклад по магистрали должен быть представлен до 1 марта 2024 года.

Правительству Российской Федерации совместно с правительством Кемеровской области – Кузбасса, федеральным государственным бюджетным учреждением «Российская академия наук» и открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» рассмотреть вопрос о строительстве Северо-Сибирской железнодорожной магистрали, — говорится в документе.

Планируемая стратегическая железная дорога длиной около двух тысяч километров должна соединить железнодорожную сеть Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с Байкало-Амурской магистралью.

Также Путин поручил рассмотреть вопрос о введении регулирования цен на мазут для отопительного сезона в связи с ростом цен на топливо. Отчет по этой теме президент ожидает до 1 февраля 2024 года.

Кроме того, глава государства до 1 декабря ждет доклад о дополнительных мерах поддержки для увеличения объемов перевозки рыбы по Северному морскому пути. Вместе с этим власти РФ хотят проработать стимулирование потребление рыбы детьми и подростками, в том числе в рамках школьного питания.

4 октября Путин на встрече с финалистами конкурса «Учитель года» положительно оценил возможность открытия центров дружественных литератур в прикаспийских странах. Президент заверил, что он даст поручение Министерству иностранных дел, правительству РФ и администрации главы государства продумать данное предложение. Путин подчеркнул, что идея «конкретная, очень понятная и настолько гуманитарная», что едва ли кто-то способен выступить против ее реализации.