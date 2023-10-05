«Событие мирового масштаба»: Песков о скором выступлении Путина на «Валдае» Песков назвал событием мирового масштаба выступление Путина на «Валдае»

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

5 октября президент России Владимир Путин выступит с «весьма и весьма содержательной» речью на полях дискуссионного клуба «Валдай», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые цитирует ТАСС, каждое выступление Путина на «Валдае» является событием мирового масштаба. По его мнению, предстоящая речь не станет исключением.

На «Валдае» мы ожидаем выступление президента Путина. Каждый раз это событие — событие мирового масштаба. Все с большим вниманием следят. Те международные условия, та международная турбулентность, транзитный переход — все это, конечно, позволяет ожидать весьма и весьма содержательное и важное выступление президента, — сказал Песков.

Также он отметил, что перед выступлением на «Валдае» российский лидер примет участие в церемонии завоза ядерного топлива к первому энергоблоку АЭС «Руппур» в Бангладеше. Отмечается, что он свяжется с руководством АЭС по видеосвязи. Также на церемонии будет присутствовать глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Заседание клуба «Валдай» проходит в Сочи. Темой дискуссионного клуба в этом году стала «Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех». Российский президент принимает участие в соответствующих заседаниях на регулярной основе.

Вскоре после окончания мероприятия российский президент отпразднует свой день рождения. Telegram-канал SHOT сообщил, что и в этот раз Путин не поедет в сибирскую тайгу. Как и предыдущие два года, глава государства планирует в этот день посвятить себя работе, говорится в публикации.