Сирия и Россия осудили политизацию Организации по запрещению химоружия Глава МИД Сирии Микдад: Дамаск и Москва противостоят в ОЗХО давлению Запада

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Глава МИД Сирии Фейсал Микдад заявил, что Дамаск и Москва противостоят в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) давлению Запада, передает сирийское госагентство САНА. Во время переговоров с чрезвычайным и полномочным послом РФ в Нидерландах, постоянным представителем страны при ОЗХО Александром Шульгиным он подчеркнул, что США и Европа политизируют работу объединения в Гааге. Кроме того, по словам Микдада, Запад выступает с клеветническими заявлениями о Дамаске и Москве, чтобы исказить имидж государств.

Сирия и Россия координируют свои действия в ОЗХО и совместно противостоят давлению западных стран, — сказал Мидкад.

Министр также подчеркнул, что Дамаск не намерен менять свою позицию по отказу от применения химоружия и сохраняет приверженность Конвенции о запрещении химического оружия. Мидкад добавил, что Сирия вновь подтверждает «категорическую недопустимость использования токсичных веществ кем бы то ни было, где бы то ни было и под каким бы то ни было предлогом».

Глава внешнеполитического ведомства считает, что обвинения в адрес Москвы и Дамаска направлены на сокрытие настоящего преступника и причастности Франции и США к инцидентам с применением террористическими группировками химического оружия в Восточной Гуте в Дамаске в августе 2013 года.

В начале июля ОЗХО сообщила, что все заявленные запасы химического оружия в мире уничтожены. Последний запас, который оставался у США, ликвидировали 7 июля 2023 года на экспериментальном заводе по уничтожению отравляющих веществ Блу Грасс в Кентукки.