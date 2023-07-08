Все заявленные запасы химоружия в мире уничтожены ОЗХО сообщила об уничтожении всех заявленных запасов химоружия в мире

Фото: Global Look Press

ОЗХО

Все заявленные запасы химического оружия в мире уничтожены, говорится в пресс-релизе Организации по запрещению химоружия (ОЗХО). Последний запас, который оставался у США, ликвидировали 7 июля 2023 года на экспериментальном заводе по уничтожению отравляющих веществ Блу Грасс в Кентукки.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтверждает, что последнее химическое оружие из запасов, заявленных всеми государствами — участниками Конвенции по запрещению химического оружия (КЗХО), было признано уничтоженным, — говорится в сообщении.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ нанесли удар по позициям российских военных в районе Соледара в ДНР запрещенными химическими боеприпасами. По его словам, при их детонации выделяется едкий дым, который вызывает жжение кожного покрова, а при вдыхании люди теряют сознание.

Кроме того, 21 апреля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что украинские военные попытались применить против российской армии химоружие на Запорожском направлении. По его словам, при атаке пострадал один из российских военнослужащих, но Минобороны РФ не комментировало эту информацию.