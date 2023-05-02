В Минобороны сообщили об эвакуации российской дипмиссии из Судана Минобороны РФ сообщило об эвакуации из Судана более 200 человек

Фото: Ala Kheir/dpa/Global Look Press

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Министерство обороны РФ сообщило об эвакуации из Судана более 200 человек. В число эвакуированных вошли сотрудники посольства России, представители российского Минобороны, граждане РФ, стран СНГ и ряда других государств. Для осуществления процедуры были задействованы четыре самолета Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России.

Министерством обороны Российской Федерации из Республики Судан эвакуированы сотрудники российской дипломатической миссии, представительств Минобороны России и члены их семей, граждане Российской Федерации, стран СНГ и ряда дружественных иностранных государств, обратившиеся за содействием в их возвращении на родину, — говорится в сообщении ведомства.

Там отмечается, что решение об эвакуации было принято президентом РФ.

С середины апреля в Судане идут боестолкновения между Силами быстрого реагирования генерала Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. По данным суданского Минздрава, число погибших в стране в результате боев достигло 600 человек.

23 апреля посол России в Судане Андрей Черновол сообщил, что желание эвакуироваться из страны подтвердили порядка 140 человек. По словам дипломата, среди желающих уехать — не только россияне, но и граждане СНГ и других стран.