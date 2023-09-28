Путин встретился с Кадыровым: что сказали про СВО, обсуждали ли Адама

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Рамзан Кадыров

Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Какие темы были подняты в ходе разговора, обсуждали ли инцидент с избиением?

Что сказали Путин и Кадыров про спецоперацию

Путин в ходе разговора затронул тему участия жителей Чечни в спецоперации на Украине. Он попросил Кадырова передать чеченским бойцам и их семьям наилучшие пожелания.

«Ребятам самые наилучшие пожелания передавайте. Семьям их самые наилучшие пожелания. Я знаю, что вы лично занимаетесь все время этими вопросами, в том числе поддержкой семей наших ребят, которые на переднем крае воюют, уверен, хорошо, мужественно, героически», — сказал президент РФ.

Рамзан Кадыров сообщил, что в настоящий момент в спецоперации участвуют пять полков и три батальона от Чечни. Все военные, по его словам, находятся в хорошем расположении духа и ежедневно выполняют поставленные задачи. В частности, глава республики похвастался успехами батальона «Ахмат».

«Похвастаться даже хотели — и гуманитарным направлением, и боевым. Ваш отряд показывает хорошие результаты: каждый день берут в плен, каждый день уничтожают технику. Никакие танки Abrams не страшны нам. Я считаю, что мы им делали рекламу», — рассказал глава Чечни.

За что Кадырова похвалил Владимир Путин

Путин и Кадыров в ходе встречи также обсудили экономическую и социальную обстановку в республике. Президент РФ положительно охарактеризовал развитие региона в разных сферах.

«В целом динамика положительная. Это в значительной степени происходит благодаря вам, вашей команде и хорошему взаимодействию с правительством Российской Федерации. У нас есть ряд серьезных задач, программ, о которых вы сами все время говорите», — заявил глава России.

Как сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, у президента в Кремле было несколько рабочих встреч, однако только с Рамзаном Кадыровым он разговаривал под камерами.

Обсуждали ли Путин и Кадыров видео с избиением сыном главы Чечни активиста

Рамзан Кадыров 25 сентября подтвердил, что его 15-летний сын Адам избил активиста Никиту Журавеля, которого подозревают в поджоге Корана. Глава Чечни назвал поступок наследника правильным и заявил, что гордится им.

«Побил и правильно сделал. Более того, я считаю, что посягнувший на любое Священное Писание, в том числе демонстративно сжигающий его, оскорбивший этим десятки миллионов граждан нашей большой страны, должен понести суровое наказание», — сказал он.

Затем в разговоре с журналисткой Ксенией Собчак глава республики пояснил, что вместе с сыном пришел в СИЗО, где находился Журавель, потому что задержанный захотел разговаривать только с ним.

«Но потом я ушел из кабинета, а Адам там остался, я этого не заметил. Он у меня вообще сам себе на уме. Потом услышал крики, послал охранника своего разнимать их», — пересказала слова Кадырова Собчак.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают про видео с сыном Кадырова, однако комментировать его отказался.

«Сразу оговорюсь, что историю с сыном Кадырова комментировать не буду. <...> Не хочу», — завил Песков.

Член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Леонид Поляков сообщил NEWS.ru, что инцидент может быть объяснен тем, что сын главы республики воспитан в строгих мусульманских канонах.

«Я думаю, что вообще это, конечно, печальный прецедент, который может быть объяснен только тем, что сын Кадырова воспитан в строгих исламских канонах», — отметил он.

Сын главы Чечни Адам Кадыров 28 сентября опубликовал в социальной сети видеозапись с избиением и оставил небольшой комментарий.

«Можешь сплетничать, ненавидеть, завидовать и обсуждать меня. Но мы же оба понимаем, что при встрече ты будешь мне мило улыбаться», — написал он.

В ходе личной встречи под камерами Владимир Путин и Рамзан Кадыров не затрагивали тему с избиением.

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