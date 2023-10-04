Экс-депутат Рады рассказал о последствиях появления ядерной бомбы у Киева Экс-депутат Рады Царев: Украина не остановилась бы перед ядерным ударом по РФ

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Если Украина получит ядерное оружие, то угроза уничтожения станет реальной для всего мира, заявил в беседе с NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев. Так он прокомментировал предположения официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что Евросоюзу может понадобиться «ядерная Украина». Политик отметил, что Киев в ходе военных действий использует все методы.

Наличие у Киева ядерного оружия представляет опасность для всего мира. Украина использует в ходе СВО все доступное ей оружие, все методы, на которые способна. Нет сомнения, что она бы обязательно применило ядерное оружие против России, если б располагала им. В ответ на это началась бы ядерная война, в которой бы погиб весь мир, — предположил политик.

Украина владела ядерным оружием, пока была частью СССР. В 1994 году был подписан Будапештский меморандум, по которому в обмен на неядерный статус страна получила гарантии безопасности от России, Великобритании и США.

Сегодня Захарова раскритиковала предложение главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса развернуть над Украиной ядерный зонтик НАТО. Дипломат назвала заявление литовского министра «сотрясанием воздуха». Но в то же время, подчеркнула Захарова, другие страны будут задаваться вопросом, почему отдельной стране в обход всех правил положен ядерный статус, а другим — нет.

В феврале 2022 года на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Зеленский заявил, что Киев может признать недействительным Будапештский меморандум.