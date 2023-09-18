Политолог рассказал, кто поможет организовать Евромайдан в Грузии Политолог Капанадзе: Киев поможет Западу организовать массовые протесты в Грузии

Фото: Константин Волков/NEWS.ru

Запад выступает против сбалансированной политики Тбилиси в отношении Москвы и старается сохранить там свое влияние, поэтому и попытается организовать в стране события по аналогии с украинским Евромайданом, заявил NEWS.ru грузинский политолог Васо Капанадзе. По его словам, киевские власти намерены оказывать Западу всяческую поддержку в подготовке массовых акций протеста в Грузии.

Отношения между властями в Киеве и в Тбилиси холодные. А люди экс-президента Грузии Саакашвили, наоборот, тесно связаны с киевскими властями. Здесь в Тбилиси они размахивают украинскими флагами. Когда Саакашвили занимал должности на Украине, он проложил туда дорогу многим своим соратникам из Грузии, которые не раз заявляли, что готовы принять участие в «революционном процессе» здесь, — рассказал Капанадзе.

По его словам, риск дестабилизации в Грузии серьезен. У сторонников Саакашвили есть единомышленники в стране, особенно молодежь, которая выходила на массовые протесты против принятия законопроекта об иноагентах в марте нынешнего года, вспомнил политолог.

Карту якобы отказа Грузии от европейского выбора в пользу сближения с Россией эти люди готовы разыграть с помощью западного финансирования, — заключил Капанадзе.

Ранее Служба безопасности Грузии предупредила о возможных массовых беспорядках в октябре — декабре текущего года. Конечной целью протестов она назвала смену правительства насильственными средствами. По данным ведомства, одними из инициаторов являются заместитель главы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе и глава действующего в боях на стороне ВСУ «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили.

Сам Мамулашвили уже отверг обвинения и заверил, что оснований для них нет. Он потребовал власти предъявить доказательства.