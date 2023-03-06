Политолог назвал главных противников закона об иноагентах в Грузии Политолог Капанадзе объяснил протесты против закона об иноагентах «рабской психологией»

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Политолог Васо Капанадзе в разговоре с NEWS.ru объяснил протесты против закона об иноагентах в Грузии «рабской психологией». По его словам, главными противниками закона являются представители неправительственных организаций, которые получают западное финансирование.

Думаю, закон об иностранных агентах в любом случае будет принят. Против него в первую очередь выступают представители НПО, которые получают огромные суммы от множества западных структур и боятся, что могут остаться без западных средств финансирования. Проблема в том, что многие из них часто используют эти средства не для реализации полезных для страны проектов, а для личного обогащения и против политического руководства и суверенного курса развития страны, — сказал политолог.

Он уточнил, что представители НПО, политических партий и части общественности, которые поддерживают бывшего президента страны Михаила Саакашвили, считают, что принятие закона лишит Грузию возможности вступить в ЕС и сделает похожей на Россию. Капанадзе добавил, что один из противников закона, заместитель народного защитника Георгий Бурджанадзе, заявил, что Грузия должна сделать всё для того, чтоб получить статус кандидата ЕС, даже если представители Евросоюза «потребуют от грузинской общественности неделю стоять на одной ноге, то она обязана подчиниться такому требованию».

В основном люди с такой рабской психологией как раз и бойкотируют закон, называя его «русским законом», а на самом деле выступают против суверенного курса развития страны. Что касается возможных беспорядков в результате принятия закона, то такие попытки будут. Но у тех сил, которые имеют такое желание, нет серьезной поддержки со стороны грузинского народа и, соответственно, вряд ли смогут довести акции протеста до революционного состояния, — сказал политолог.

Ранее Капанадзе заявил, что в Грузии, вероятно, будут совершаться попытки госпереворотов с целью прихода к власти в стране антироссийских сил.