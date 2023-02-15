Политолог не исключил попытку переворота в Грузии из-за слов Столтенберга Политолог Капанадзе: в Грузии будут попытки госпереворотов для прихода антироссийских сил

Фото: Sputnik/РИА Новости

В Грузии будут совершаться попытки госпереворотов с целью прихода к власти в стране антироссийских сил, заявил NEWS.ru политолог Васо Капанадзе. Он отметил, что недавнее заявление главы НАТО Йенса Столтенбрега о желании Альянса усилить оборонный потенциал Тбилиси направлено именно на это. По мнению политолога, такие высказывания носят декларативный и провокационный характер. Капанадзе отмечает, что нынешние власти Грузии не хотят открывать второй фронт против России.

Столтенберг должен понимать, что при нынешних властях Грузия не будет втянута в конфликт с Россией. Стремление Украины, как и коллективного Запада, открыть второй фронт для России в Грузии останется всего лишь стремлением до того, пока сама Украина не перестанет быть анти-Россией. А потом уже и стремление как таковое может исчезнуть, — сказал он.

Капанадзе добавил, что разыграть «карту Саакашвили» и настроить военный потенциал Тбилиси против России Западу не удастся.

Грузинская оппозиция ослеплена русофобией, и многие из них, а также СМИ и НПО, которые их поддерживают, получают внушительное финансирование с Запада. Однако они не понимают, что шансов на данный момент у них мало. Все держится на позиции руководства Грузии и тех здравомыслящих людей, которые, несмотря на сильное давление со стороны Запада, против того, чтобы страна была втянута в конфликт с Россией, с которой у нас много общего, — подчеркнул эксперт.

15 февраля Столтенберг заявил, что страны НАТО договорились активизировать поддержку оборонного потенциала Грузии и Молдавии. Он добавил, что также будет усилена поддержка Боснии и Герцеговины.

Капанадзе ранее отмечал, фигура Саакашвили может стать козырем Украины в противостоянии с Россией. По его мнению, политический вес Саакашвили равен нулю, однако киевским властям он кажется единомышленником в конфронтационных отношениях с Россией. Капанадзе отметил, что президент Украины Владимир Зеленский принял от грузинского коллеги «эстафету» и превратил свою страну в «анти-Россию», как это когда-то сделал с Грузией Саакашвили.