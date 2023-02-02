Саакашвили назвали козырем Украины в противостоянии с Россией Политолог Капанадзе назвал Саакашвили козырем в противостоянии Украины с Россией

Фото: Vladimir Valishvili/Global Look Press

Михаил Саакашвили

Фигура экс-президента Грузии Михаила Саакашвили может стать козырем Украины в противостоянии с Россией, заявил NEWS.ru политолог Васо Капанадзе. По мнению эксперта, политический вес Саакашвили равен нулю, однако киевским властям он кажется единомышленником в конфронтационных отношениях с Россией. Капанадзе отметил, что президент Украины Владимир Зеленский принял от грузинского коллеги «эстафету» и превратил свою страну в «анти-Россию», как это когда-то сделал с Грузией Саакашвили.

Политический вес экс-президента Грузии Михаила Саакашвили равен нулю. Тем не менее, Украина ставит вопрос о его передаче, поскольку он является единомышленником украинских властей в конфронтационных отношений с Россией. В свое время Саакашвили способствовал тому, что Грузия превратилась в анти-Россию, вместо того, чтоб найти общий язык с северным соседом. В настоящее время эстафету от него держит Зеленский, который также встал на путь явной конфронтации с Россией, результатом чего стала СВО. Поэтому фигура Саакашвили может стать еще одним козырем в руках Украины в условиях военного противостояния с РФ, — сказал политолог.

1 февраля Саакашвили сообщил, что хочет быть похороненным в Киеве. В ходе судебного заседания по возможным отсрочке приговора или освобождения от наказания он заявил, что его сердце полностью принадлежит Украине.

Психореабилитационный центр «Эмпатия» также опубликовал часть заключения о состоянии здоровья политика объемом 2980 страниц. В документе представлен обзор состояния здоровья Саакашвили с 1 июня по 28 ноября. По заявлению центра, у бывшего президента более 20 диагнозов или симптомов, из которых «около 10 диагнозов являются ведущими, что делает его состояние несовместимым с тюремным заключением».