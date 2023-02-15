В НАТО решили усилить военный потенциал Грузии, Молдавии и Боснии Столтенберг: НАТО активизирует поддержку оборонного потенциала Грузии, Молдавии и Боснии

Фото: mod.gov.ge

Страны НАТО договорились активизировать поддержку оборонного потенциала Грузии и Молдавии, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания в Брюсселе глав минобороны стран организации, передает РИА Новости. Он добавил, что также будет усилена поддержка Боснии и Герцеговины.

Министры также обсудили наши обязательства по отношению к другим партнерам, которые находятся в опасности, в том числе Боснии и Герцеговины, Грузии и Молдавии. Мы договорились усилить поддержку для улучшения их оборонных возможностей, устойчивости и совместимости с НАТО, — сказал он.

14 февраля генсек НАТО сообщил, что в организации обсуждают возможность поставок Украине истребителей. Он отметил, что этот вопрос не является срочным. Столтенберг добавил, что Блок поставляет и будет поставлять ВСУ все более сложную военную технику, но при этом по-прежнему не считает себя участником конфликта.

Приоритетом, по его словам, является снабжение украинской армии танками, БМП и боеприпасами. Столтенберг также назвал конфликт на Украине войной логистики. Он отметил, что Альянсу необходимо не столько обеспечить ВСУ новыми вооружениями, сколько удостовериться, что все, что уже поставлено, работает как надо.