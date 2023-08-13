Три военные базы США в Сирии подверглись ракетному обстрелу Fars News Agency: три военные базы США в Сирии подверглись ракетному обстрелу

Фото: Handout/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Отряды ополченцев арабских племен, действующие против американских военных в восточной части Сирии, нанесли ракетные удары по трем военным базам ВС США в провинциях Дейр-эз-Зор и Эль-Хасеке, сообщает Fars News Agency. По данным издания, пять ракет поразили военные объекты США у газового поля Конико, еще четыре разорвались на американской базе в районе нефтяного месторождения Эль-Омар. Еще один снаряд упал на аэродроме на базе Эш-Шаддади.

Очевидцы происшествия рассказали, что в районе попадания ракеты в Конико слышны сигналы карет скорой помощи, а в небе летает вертолет. К настоящему моменту информации о возможных потерях или повреждениях объектов не поступало.

Представитель военного командования США в Багдаде пока не подтвердил факт нападения на базы американских войск.

10 августа на военном объекте ВС США в сирийской Хасеке также прогремел мощный взрыв. Очевидцы сообщали, что инцидент случился в районе нефтяного месторождения Эль-Джабса, который американские военные используют в качестве базы. Вооруженные силы США контролируют территории на севере и северо-востоке страны в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке, Ракка, где расположены крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Дамаск в этой связи заявлял, что США занимаются «государственным пиратством» и «неприкрытой кражей нефти».