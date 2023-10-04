10 тысяч бойцов ЧВК «Вагнер» в зоне СВО. Это правда? Какие задачи и статус?

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Боец ЧВК «Вагнер» возле уничтоженной украинской БМП-2 в центре Артемовска

По данным СМИ, 10 тысяч человек из бывшего состава ЧВК «Вагнер» уже могут быть направлены в зону СВО. Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с одним из создателей частной военной компании Андреем Трошевым (Седым). Лидер страны поручил ему заняться формированием добровольческих подразделений для СВО. Правда ли, что «музыканты» снова в деле, какой статус они получат и все ли из бойцов «Вагнера» смогут стать добровольцами — в материале NEWS.ru.

Что известно о возвращении ЧВК «Вагнер»

В понедельник, 2 октября, военный корреспондент телеканала «Царьград» Альгирдас Микульскис сообщил о слухах про возвращение бойцов «Вагнер» под Артемовск (Бахмут). Люди с огромным боевым опытом, по его мнению, не могут просто так оставаться на улице, иначе они займутся незаконной деятельностью.

«Их нужно занять, пристроить в то место, где они смогут принести наибольшую пользу. Это место называется СВО. Вчера промелькнула информация, что 10 тысяч человек из бывшего состава ЧВК „Вагнер“ уже направлены в район Бахмута. Это пока на уровне слухов. Но нет дыма без огня», — сообщил Микульскис.

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О возвращении «музыкантов» в зону боевых действий на Украине говорили и раньше, хотя в Минобороны РФ эту информацию не комментировали. Военкор Юрий Котенок писал, что бойцы «Вагнера» были замечены 22 сентября на Херсонщине.

«Ряд источников подтверждает, что группы ЧВК „Вагнер“ в настоящий момент прибыли в зону боевых действий в Херсонской области. Штурмовые отряды легендарного соединения распределяются по секторам. Подробности пока неизвестны», — сообщил Котенок.

Эту информацию подтверждают и по ту сторону фронта. Украинский военнослужащий с позывным Грув в интервью CNN заявил, что в ЧВК «Вагнер» быстро сменили руководство и бойцы вернулись на Украину.

Чем бывшие «музыканты» займутся в зоне СВО

28 сентября президент России Владимир Путин поручил экс-командиру «Вагнера» Андрею Трошеву заняться формированием новых добровольческих подразделений для выполнения задач в зоне СВО. Путин отметил, что Трошев имеет необходимый для этого опыт и знает о вопросах, «которые нужно заблаговременно решать, чтобы боевая работа шла наилучшим и самым успешным образом».

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил в разговоре с NEWS.ru, что новые добровольческие подразделения будут заниматься разведкой и штурмом позиций ВСУ. По его мнению, эти отряды могут заполнить брешь, образовавшуюся после ухода вагнеровцев из районов спецоперации.

«В связи с последними событиями и расформированием ЧВК „Вагнер“ появилась брешь, ее нужно заполнить. Максимально эффективно это выполнят люди, работавшие в системе ЧВК», — добавил Липовой.

Военный эксперт Михаил Онуфриенко в беседе с NEWS.ru напомнил, что бойцы «Вагнера» составляли ударные штурмовые отряды. Они брали под контроль города после Северодонецкой и Лисичанской операций.

«Именно „Вагнер“ освободил Соледар и Артемовск», — подчеркнул Онуфриенко.

Фото: МО РФ Военнослужащий ВС РФ

Правда ли, что в зоне СВО появилась брешь с уходом ЧВК «Вагнер»

Военный обозреватель капитан первого ранга запаса Сергея Ищенко не согласен с тем, что с уходом ЧВК «Вагнер» в зоне СВО появилась брешь. Он рассказал NEWS.ru, что у российской армии в тылу накоплены большие резервы, которые в случае необходимости задействуют в спецоперации.

«Речь о 25-й общевойсковой армии, которая частично уже вводилась в бой на Запорожском направлении. Еще есть 18-я общевойсковая армия в Крыму. Она тоже частично участвует в боевых действиях, но не как армия, а отдельными соединениями и частями. Была бы брешь — фронт покатился бы хоть на каком-то направлении. Но этого не случилось», — объяснил Ищенко.

Такого же мнения придерживается Михаил Онуфриенко. Он отметил, что в рядах Минобороны существуют и активно комплектуются штурмовые отряды, которые способны выполнять сложные боевые задачи, как это ранее делали бойцы «Вагнера».

«Они проходят качественную подготовку, несравнимо более сложную. Это действительно элита армии. У Министерства обороны такие части есть, и в настоящий момент мы занимаемся их доукомплектованием материально-техническими средствами, которых в рамках штатного расписания Минобороны не предусмотрено», — подчеркнул Онуфриенко.

Ранее Telegram-канала «Рыбарь» писал, что вагнеровцы вошли в состав других ЧВК, подписавших контракты с Минобороны РФ, таких как «Редут» и «Добровольческий корпус». Эти подразделения возглавил бывший начальник штаба группы «Вагнер» полковник в отставке Андрей Трошев.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС Андрей Трошев

Какой статус могут получить добровольцы из «Вагнера»

Адвокат Военной коллегии адвокатов Павел Малютин рассказал NEWS.ru, что в России давно существует закон о добровольческих формированиях, который позволит бывшим бойцам «Вагнер» «легализовать» свою деятельность после заключения контрактов с Минобороны.

«Добровольческие формирования у нас предусмотрены федеральным законом об обороне. Сейчас вводится новая нормативная база, определяющая их статус. К нам в коллегию звонят очень много людей, в том числе из ЧВК. В основном они хотят, чтобы их перевели в ведение Минобороны, они перезаключили контракты и продолжили службу», — объяснил Малютин.

Ранее сообщалось, что в Госдуме и Совете Федерации подготовили пакет законопроектов, которые позволят Росгвардии также иметь в своем составе добровольческие формирования. Парламентарии предлагают распространить на эту силовую структуру те полномочия и механизмы, которые сегодня установлены законами для Минобороны. В таком случае все правовые и социальные гарантии для добровольцев Минобороны распространятся и на Росгвардию.

Все ли бойцы ЧВК могут стать добровольцами

По словам Малютина, не всем экс-вагнеровцам удается заключить контракты на прохождение службы при Минобороны РФ.

Руководитель ЧВК «РСБ-Групп» Олег Криницын, чья фирма оказывает военные услуги в зонах повышенного риска за рубежом, высказал в беседе с NEWS.ru свое мнение о том, почему не все вагнеровцы смогут пройти отбор и стать частью добровольческих подразделений при Минобороны и Росгвардии. Причина кроется в их криминальном прошлом, считает эксперт.

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Бойцы ЧВК «Вагнер»

«Бывшие уголовники, скорее всего, туда не попадут. Будут отбирать лучших. Что бы ни говорили, опыт у „Вагнера“ очень большой, такое даже в академии не преподают, потому что не было никогда в боевом уставе сухопутных войск такой тактики ведения городских боев. Я думаю, их разбросают по каким-то подразделениям Минобороны и Росгвардии», — предположил Криницын.

Михаил Онуфриенко допустил, что новые добровольческие формирования под руководством Андрея Трошева могут стать отдельными структурами в подчинении Минобороны РФ.

«Тот же Трошев может быть военнослужащим российской армии, входить в какую-то структуру Минобороны. Но это вовсе не значит, что эти добровольческие подразделения автоматически привяжут к военному ведомству. Там и так все четко распределено», — полагает Онуфриенко.

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