«Обмен ядерными ударами неминуем»: когда начнется третья мировая война В Киеве заявили, что третья мировая война вступила в активную фазу

Фото: МО Украины

Конфликт Москвы и Киева является частью третьей мировой войны, заявил на неделе секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. В ответ на это представитель МИД РФ Мария Захарова назвала его слова истерикой. По мнению Захаровой, до соседней страны наконец дошло, что она является инструментом Запада. Почему на Украине стали делать подобные заявления и правда ли, что третья мировая уже началась, выяснил NEWS.ru.

Что именно заявил секретарь СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что, по его мнению, третья мировая уже началась и вошла в активную фазу. Об этом он сообщил во время выступления на Киевском форуме безопасности.

«Если кто-то считает, что третья мировая не началась, то это большая ошибка. Она уже началась, идет определенное время в гибридном периоде, а сейчас она вошла в активную фазу. И если кто-то считает, что это выяснение отношений между Россией и Украиной, это ошибка, все намного сложнее», — заявил глава СНБО.

Кроме этого, Данилов призвал НАТО рассмотреть вопрос о приеме Украины в состав Альянса.

«Настойчивость всех наших граждан доказывает, что Украина должна стать членом НАТО. Мы усилим Альянс. Те события, которые будут разворачиваться в мире, они не будут прекращаться», — отметил Данилов.

Он добавил, что, исходя из геополитических обстоятельств, нынешний конфликт не последний в мире и после него изменится роль многих мировых институций, включая ООН.

Как на слова главы СНБО Украины отреагировали в МИД РФ

«Дошло ли до „избранных“, что они инструмент? Думаю, да. Отсюда такая истерика», — написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

По словам дипломата, заявление Данилова доказывает, что Украина поняла свою роль в глобальной политике Запада.

«Дошло, что это никакой не российско-украинский конфликт, а глобальная попытка Запада вернуть мир в колониальную зависимость, сохранить подчиняемые им веками мировые ресурсы и насыщать себя не принадлежащими ему богатствами», — написала представитель внешнеполитического ведомства.

Фото: МО Украины

Как именно Запад использует Украину

На Украине постепенно наступает массовое прозрение относительно конфликта с Россией, отметил в беседе с NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Олег Царев. По его словам, заявление главы СНБО Данилова — прямое тому подтверждение, которое также свидетельствует о признании провала контрнаступления украинских военных.

«Сейчас украинские политики, журналисты и блогеры начинают видеть, чего раньше не видели, и говорить то, о чем раньше молчали. Чем лучше будет ситуация на фронте у Российской Федерации и чем меньше будет побед у ВСУ, тем активнее будет наступать это прозрение», — объяснил Царев.

Политолог и директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин, комментируя NEWS.ru заявление Данилова, отметил, что в Киеве поняли: Запад использует Украину «для разогрева более крупного конфликта с Россией».

«Обитателям Банковской улицы (где располагается резиденция президента Украины. — NEWS.ru) понадобилось полтора года для понимания того, что Украина делает грязную работу и выполняет разведку боем. Россия им раскрывает все карты и демонстрирует свои возможности, а американцы готовятся к следующему этапу третьей мировой», — сказал Коровин.

Кто еще в России и на Западе говорит о третьей мировой

Обеспокоенность возможностью третьей мировой войны выразили и в Конгрессе США. О своих опасениях на этот счет написала член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин в соцсети Twitter (X). Конгрессвумен допустила, что администрация президента США Джо Байдена способна ввести американские войска на Украину.

«Больше всего меня беспокоит третья мировая война. Разжигатели войны достаточно безумны, чтобы отправить американские войска на территорию Украины для ведения борьбы с Россией», — отметила политик.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил в интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону, что чувствует опасность третьей мировой войны. По его словам, она начнется сразу, как только США или какая-либо страна НАТО отправит на Украину своих военных.

«Это будет означать прямую войну между Западом и Россией. Эта война немедленно станет третьей мировой. Так что сейчас наступил очень опасный момент», — предупредил Орбан.

Ранее о подготовке к «большой войне» говорил и глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов, комментируя поправки в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации», принятые в конце июля этого года.

«Этот закон написан под большую войну, под общую мобилизацию. И сейчас этой самой большой войной-то уже попахивает», — произнес Картаполов.

Фото: МО РФ

Можно ли избежать третьей мировой войны

Остановить начало третьей мировой войны можно, считает Валерий Коровин. По его мнению, сегодня это во многом зависит об благоразумия людей, принимающих решения за океаном.

«США стоят перед выбором: либо признать многополярный мир и его становление как данность, либо настаивать, что Вашингтон управляет всеми мировыми процессами. Во втором случае обмен ядерными ударами неминуем. Если найдутся там более разумные силы, которых сейчас преследуют, разгоняют и сажают, то, может быть, мир и остановится на краю ядерной пропасти», — отметил Коровин.

Директор Института нового общества Василий Колташов в разговоре с NEWS.ru завил, что третья мировая уже идет и носит «полухолодный» характер. Причины этого конфликта имеют сугубо экономические корни, считает эксперт.

«США не справляются со своими проблемами, они утратили способность генерировать экономический рост и нуждаются в ресурсах других стран. Мировой конфликт есть и будет. Вопрос в том, где должна пролегать главная линия фронта. Пока на ней находимся мы», — подчеркнул Колташов.

Однако Олег Царев уверен, что в США и других странах НАТО набирает обороты тенденция к снижению давления на Украину с целью прекратить боевые действия с Россией.

«Идет уменьшение финансирования, уменьшение поставок оружия. Будет ли результат у этого давления или нет — покажет время. Но это не такая простая задача, потому что для киевской власти продолжение войны — это вопрос выживания, она будет сопротивляться. Что же касается вступления войск НАТО на Украине, считаю это очень маловероятным», — отметил Царев.

Ускорить процесс завершения конфликта между Москвой и Киевом способны российские военные, считает экс-депутат Рады.

«Как только российская армия начнет наступление, западные политики сразу же будут биться во все двери и окна, предлагать сесть за стол переговоров. Сейчас все решается на линии фронта, и в зависимости от событий там будет меняться риторика украинских и зарубежных политиков», — убежден Царев.

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