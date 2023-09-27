В ВСУ подтвердили возвращение бойцов «Вагнера» в зону СВО CNN: бойцы ЧВК «Вагнер» вернулись на Украину

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Украинский военнослужащий, оператор дронов с позывным Грув рассказал о возвращении в зону боевых действий на Украине бойцов ЧВК «Вагнер», передаёт CNN. Он заявил, что в ЧВК быстро сменили руководство, после чего бойцы вернулась в горячие точки на Украину. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Да, вагнеровцы тоже здесь. Они достаточно быстро поменяли руководство и вернулись сюда, — сказал Грув.

Об этом также сообщает российский Telegram-канал «Рыбарь». По его данным, вагнеровцы вошли в состав других ЧВК, подписавших контракты с Минобороны России, таких как «Редут» и «Добровольческий корпус».

По информации канала «Рыбарь», на Украину вернулись те бойцы «Вагнера», которые не поддержали попытку мятежа бизнесмена Евгения Пригожина в июне. Канал пишет, что в настоящий момент продолжается агитация среди бойцов ЧВК, задействованных на белорусском и африкано-ближневосточном направлениях.

22 сентября военкор Юрий Котенок сообщил в Telegram со ссылкой на источники, что ЧВК «Вагнер» вернулась в зону боевых действий на Украине. По его словам, бойцов частной военной компании заметили в Херсонской области. Котенок отметил, что сейчас эта информация находится под грифом «Секретно». Минобороны России не комментировало эти данные.

Военкор выразил мнение, что сейчас России нужны бойцы ЧВК «Вагнер», армия нуждается в «реальных победах и освобождении своих территорий».