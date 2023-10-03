Шойгу заявил о значительном ослаблении боевого потенциала ВСУ

Фото: МО РФ

Российские войска своими действиями в зоне проведения специальной военной операции (СВО) значительно ослабили боевой потенциал противника, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ. По его словам, которые приводит РИА Новости, Вооруженным силам Украины (ВСУ) нанесен серьезный урон.

Активными действиями наши войска значительно ослабили боевой потенциал противника и нанесли ему серьезный урон, — сказал Шойгу.

Также глава российского военного ведомства заявил, что Генштаб ВС России не планирует проводить дополнительную мобилизацию, так как в данное время военнослужащих для СВО достаточно благодаря твердой патриотической позиции россиян.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» показал кадры, на которых штурмовики ЮВО в ходе боев около города Северск в ДНР уничтожили подразделение противника и захватили его позиции. На опубликованном видео показано трофейное оружие.

Также сообщалось, что ВС России сорвали наступление семи групп пехоты ВСУ на Южно-Донецком направлении. Кроме того, военнослужащие мотострелковых и танковых подразделений ЗВО отразили очередную атаку армии Украины на Купянском направлении.