Катастрофа с подлодкой Китая: почему погибли 55 матросов, что сказал Пекин Британская разведка сообщила об аварии на субмарине КНР

Фото: Li Gang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британская газета Daily Mail сообщает, что в Китае произошла авария на атомной подводной лодке Военно-морских сил (ВМФ) Народно-освободительной армии Китая (НОАК) «093-417». По данным издания, в результате инцидента погибли все 55 моряков, которые находились на борту. Что известно о катастрофе, прокомментировали ли чрезвычайное происшествие официальные власти Китая и может ли это сказаться на военных амбициях Пекина — в материале NEWS.ru.

Что произошло c китайской подлодкой

По данным газеты, 21 августа во время выполнения миссии атомная подводная лодка ВМС Китая типа 093 затонула в Желтом море в китайской провинции Шаньдун. Издание ссылается на данные британской разведки. Якобы судно КНР попало в ловушку, которую ранее установили сами китайские военные для британских и американских кораблей.

«Подводная лодка столкнулась с цепным и якорным препятствиями, используемыми ВМС Китая для заманивания в ловушку подводных лодок США и союзников», — говорится в материале Daily Mail.

Согласно источникам, которые цитирует издание, в результате аварии были повреждены кислородные системы подлодки. На ремонт и всплытие субмарины ушло шесть часов, за это время весь экипаж погиб от гипоксии — 22 офицера, семь курсантов, две старшин, 17 матросов и капитан, полковник Сюэ Юн-Пэн.

Британская газета добавляет, что на данный момент в открытом доступе нет независимого подтверждения, что лодка затонула.

Фото: Xinhua News Agency.All Rights Reserved/Global Look Pres Береговая охрана Китая

Как отреагировал на ЧП с подлодкой Китай

По данным издания, Пекин до сих пор отрицает, что потерял подлодку. По мнению британских журналистов, китайские власти не стали запрашивать международную помощь для спасения судна.

31 август КНР официально опровергла аварию с подлодкой, заявив, что материалы СМИ об инциденте не соответствуют действительности. Официальный представитель китайского Министерства обороны У Цянь тогда назвал информацию, которую распространяют в медиа и социальных сетях, фейком и призвал доверять только официальным данным.

«Соответствующие сообщения являются абсолютной ложью. Призываю доверять только авторитетной информации, опубликованной официальными аккаунтами Китая», — заявил он.

Что заявили о ЧП с подлодкой на Тайване

12 сентября Министерство обороны Тайваня отказалось комментировать слухи, связанные с предполагаемой гибелью китайской подводной лодки. Начальник разведывательного управления главного штаба оборонного ведомства генерал-майор Хуан Вэньци подчеркнул, что даже если военные ведомства Тайваня и обладают информацией об инциденте, они не стали бы ее разглашать из-за высокой степени секретности.

22 августа представитель Министерства обороны Тайваня Сунь Лифан заявил, что разведывательные службы Тайваня не имеют достоверных доказательств, которые бы подтвердили, что авария произошла.

Что известно о подлодке КНР

Подводная лодка типа 093 считается одной из наиболее современных из имеющихся у Вооруженных сил Китая. Разработка субмарины началась в начале 1980-х годов и проходила при участии советских специалистов.

Подлодка модели 093 достигает более 100 метров в длину. Она вооружена 553-миллиметровыми торпедами, крылатыми ракетами и минными системами.

Подводные лодки этого типа поступали на вооружение армии Китая в течение последних 15 лет. Всего на данный момент в арсенале китайских вооруженных сил имеется шесть таких подлодок.

Фото: Mike1979 Russia/CC BY-SA 3.0/Wikimedia Commons Силуэт китайской атомной подводной лодки проекта 093 (класс Shang)

Повредит ли ЧП с подлодкой Китаю

Востоковед Андрей Островский предположил в разговоре с NEWS.ru, что даже если катастрофа с субмариной подтвердится, это никак не повлияет на позиции Пекина и его военные амбиции. По его мнению, такое случается у многих стран.

«Это никак не повлияет. В любой армии мира всякие бывают аварии, и это ни к чему не приводит. Да, трагическое событие, несчастный случай, но что поделать», — посетовал китаист.

Он отметил, что с такими авариями сталкивались Россия, США, Индия и другие «сильнейшие в военном отношении» страны мира.

Какие еще у НОАК были происшествия с подлодками

В ВМФ НОАК уже происходили подобные трагедии, в результате которых гибли члены экипажа из-за нехватки кислорода. В апреле 2003 года случилась авария на борту китайской дизель-электрической подводной лодки типа 361. По официальным данным, она проводила учения в территориальных водах Китая у восточной провинции Чжэцзян. В результате неназванной технической неисправности погибли все 70 членов состава.

«Подводная лодка 361 стала крупной потерей для Народного флота. Выражаем глубокие соболезнования всем офицерам и солдатам субмарины, которые, к сожалению, погибли при выполнении учебных заданий», — заявил тогда МИД Китая.

Эксперт американского журнал The National Intrest Калеб Ларсон отмечает, что Китай, как правило, официально не делится информацией, связанной с деятельностью военных ведомств, поэтому причины катастрофы до сих пор точно неизвестны. По его мнению, согласно одной из основных теорий, экипаж погиб от нехватки кислорода после того, как бортовой дизельный генератор подводного корабля вышел из строя и израсходовал весь кислород.

Другое ЧП якобы произошло в 2011 году: на борту атомной подводной лодки типа 094 произошла утечка радиации. Тогда Китай опроверг эти данные и запретил местным СМИ освещать эту новость.

Фото: hina Naval/Wikimedia Commons Подводная лодка типа 094

Какие еще есть подлодки у Китая

По данным американской некоммерческой организации Nuclear Threat Initiative, в марте 2023 года у Китая на вооружении стояло не менее 56 единиц подводной техники — шесть подводных лодок с баллистическими ракетами, шесть атомных ударных подводных лодок, 44 дизель-электрических ударных кораблей и 17 субмарин на воздухонезависимых двигателях.

Одной из главных ударных сил подводного флота КНР считается стратегический подводный ракетоносец класса «Цзинь» типа 094. Эти суда были специально разработаны для запуска ядерных баллистических ракет.

Также Китай активно занимается производством нового поколения подводных лодок, обозначенных как тип 096. Эти современные субмарины будут оборудованы мощными межконтинентальными баллистическими ракетами, способными достичь территории США при запуске из акватории Южно-Китайского моря.

Пекин также поставляет свои подводные лодки в различные страны: в Таиланд, Пакистан, Бангладеш и Мьянму.

Читайте также:

Разворовал бюджет? Куда пропал министр обороны Китая Ли Шанфу

Китай создал «искусственное Солнце»: почему это важно, какие успехи в РФ

Армения присоединилась к МУС: арестуют ли Путина, что это значит для России

Отменить помощь Киеву: кто такой Фицо из Словакии и как он поможет России

Казахстан отвернулся от РФ? Почему Токаев за санкции, как ответит Москва