Стало известно об ударах Израиля по аэропорту Алеппо Аэропорт Алеппо в Сирии вышел из строя после атаки Израиля

Фото: Ammar Safarjalani/XinHua/Global Look Press

Аэропорт Алеппо в Сирии подвергся воздушной атаке Израиля, в результате чего вышел из строя, сообщает Минобороны арабской республики. Это 22-й удар еврейского государства по сирийской территории с начала 2023 года.

Около 04:30 утра <...> (Израиль. — NEWS.ru) совершил воздушную агрессию со стороны Средиземного моря западнее Латакии по международному аэропорту Алеппо, что привело к разрушению взлетной полосы и выходу аэропорта из строя, — говорится в сообщении.

Ранее в результате израильских авиаударов по окрестностям Дамаска в начале августа погибли четверо сирийских военнослужащих. При этом еще четверо военнослужащих армии Сирии получили ранения. Удар с воздуха был нанесен в 02:20 со стороны Голанских высот. Авиация Израиля била по предместьям Дамаска. Сирийская система противовоздушной обороны отразила воздушную атаку в небе над Дамаском и его окрестностями.

МИД Сирии 19 июля направил в Совбез ООН послание с осуждением атаки ВВС Израиля на окрестности Дамаска, в результате которой были ранены два военнослужащих. В нем также отмечалось, что еврейское государство регулярно выпускает ракеты по территории Сирии после того, как стала очевидна неспособность экстремистских группировок ослабить арабскую страну и ее народ.