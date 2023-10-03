В Кремле отреагировали на назначение дочери Кадырова вице-премьером Чечни Песков: назначение дочери Кадырова вице-премьером — прерогатива главы региона

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Назначение дочери Рамзана Кадырова Айшат вице-премьером Чечни — прерогатива главы республики, он отвечает за кадровую политику региона, заявил изданию «Подъем» представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, ничего удивительного в этом назначении нет.

Это кадровое назначение внутри региона, это прерогатива главы региона. И в данном случае Рамзан Кадыров использует эту свою прерогативу, — сказал Песков.

Ранее дочь Кадырова Айшат была назначена на должность вице-премьера Чечни по социальному блоку. Соответствующее предложение поступило от главы правительства Муслима Хучиева. По словам Кадырова, Айшат, занимавшая пост министра культуры региона, внесла большой вклад в улучшение деятельности ведомства. Он отметил, что она накопила существенный опыт работы.

Позднее Кадыров подписал указ о присвоении Айшат звания народной артистки Чеченской Республики. Кадыров объявил об этом в ходе церемонии, которая состоялась в грозненском Дворце торжеств имени Дагуна Омаева, где прошел концерт народного артиста ЧР Валида Гадаева.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении старшей дочери Кадырова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 4 сентября. Глава государства отметил заслуги Айшат Кадыровой в развитии отечественной культуры и искусства и ее плодотворную деятельность.