«Больше не вместе»: экс-жена Саакашвили сообщила о визите к нему в больницу Экс-жена Саакашвили заявила, что «психологически смогла» увидеться с ним

Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сандра Руловс

Бывшая жена экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и мать двух его детей Сандра Руловс сообщила в соцсети, что впервые за два года «психологически смогла» навестить его. Политик в настоящее время проходит лечение в клинике в Тбилиси, куда попал после длительной голодовки в тюрьме.

Мне понадобилось два года, чтобы я психологически смогла навестить Мишу. Сегодня прошла наша долгосрочная встреча и чистосердечный разговор. Желаю ему свободы, здоровья и счастья. Мы больше не вместе, — подчеркнула Руловс.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября 2021 года. Перед выездом на родину политик опубликовал видео с депутатом Верховной рады Украины Елизаветой Ясько. В нем они признались, что у них отношения. Официально о разводе Саакашвили с Руловс не сообщалось. Руловс отреагировала словами, что появление новой возлюбленной у политика стало для нее неожиданностью, а форма информирования — неприемлема.

Позже, уже в Грузии, экс-президент заявил, что у него есть дочь, матерью которой является грузинская певица Софо Нижарадзе. Еще об одной его дочери стало известно в июне 2023 года, когда матерью стала Ясько. Через месяц Саакашвили заявил, что его личная жизнь «сейчас и в будущем полностью связана с Софо».

Ранее сообщалось, что Саакашвили заподозрили в новом преступлении. Исполнительный секретарь партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе заявил, что бывший президент Грузии тратил государственный бюджет на частные поездки. Между Министерством обороны страны и авиакомпанией Georgian Airways были подписаны секретные соглашения, согласно которым Саакашвили совершал до 100 поездок в год.