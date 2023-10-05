Жители Подольска умоляют Путина спасти их от мигрантов. Чего они боятся?

Фото: Андрей Стенин/РИА Новости

Жители Подольска записали видеообращение президенту России Владимиру Путину с призывом отменить открытие многофункционального миграционного центра, сообщает msk1.ru. На что жалуются горожане, чего боятся?

На что жалуются жители Подольска

Жители района Силикатный недовольны, что миграционный центр планируют открыть на территории рядом с дошкольными и общеобразовательными учреждениями.

«Мы просим отменить открытие многофункционального миграционного центра. Вблизи расположены школы, детские сады, жилые дома. Рядом район с инвалидами по слуху», — сообщили подольчане.

Они также обратили внимание, что центр будет находиться недалеко от промзоны, поэтому дополнительный поток людей в Подольск создаст пробки и сильную нагрузку на вторую линию Московских центральных диаметров (МЦД-2).

«Направление МЦД-2 загружено, а дополнительный пассажиропоток ухудшит транспортную доступность всему направлению. В районе нет отделения полиции», — сказали местные жители.

Подольчане считают, что открытие миграционного центра спровоцирует рост преступности в регионе, с которой не смогут справиться местные правоохранительные органы из-за недостающих ресурсов.

«У нас на четыре района всего одна патрульная машина полицейских, в случае какой-то угрозы нас просто некому будет защитить», — заметили горожане.

Что ответили горожанам в администрации Подольска

Жители Подольска узнали об открытии многофункционального миграционного центра из интернета, когда на сайтах по поиску работы появились вакансии инспекторов в еще не работающую организацию.

Недовольные решением горожане начали собирать подписи против открытия центра и обратились в администрацию города и к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.

В городской администрации пообещали устроить очную встречу со всеми заинтересованными и протестующими лицами. Также в местном правительстве обратили внимание жителей, что в центре не планируется оформлять разрешения на работу трудовым мигрантам.

Что известно о преступлениях, совершенных мигрантами

Проблемы с преступностью были подняты на обсуждении в ходе заседания межведомственной комиссии Совбеза по вопросам миграционной комиссии. Глава СК РФ Александр Бастрыкин обратил внимание, что число тяжких преступлений с участием мигрантов выросло в России на 32% по сравнению с прошлым годом.

«С 8,5 тысячи до почти 11 тысяч увеличилось количество совершенных мигрантами тяжких и особо тяжких деяний. Особую тревогу вызывает статистика по преступлениям против личности, в том числе убийствам, фактам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего», — заявили в Следственном комитете.

Глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов указал, что множество мигрантов в России не хотят жить по российским законам и называют предпочтительным шариат.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с NEWS.ru призвал выдворять из России мигрантов, если те попытаются через протесты добиться права жить не по законам РФ. Он считает, что иного развития ситуации быть не может, поскольку «потом придется бороться с радикальными взглядами людей, которых мы по доброй воле к себе запустили».

«Они должны интересоваться всеми российскими ценностями, традициями и их соблюдать. Они должны знать историю и законодательство России. Подходы должны быть самые жесткие», — отметил Цеков.

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