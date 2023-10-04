Фальшивые гаубицы и надувные танки: как еще ВС России обманывают ВСУ Военный эксперт Артамонов рассказал, как ВС РФ обманывают ВСУ с помощью муляжей

Фото: «Русбал»/ИТАР-ТАСС

Надувной макет танка Т-80

Украинские СМИ сообщили, что армия России применяет на Запорожском направлении фальш-макеты бронетехники, в частности танки Т-72. На опубликованных ими кадрах можно увидеть «бронемашины», стоящие на открытой местности. Военный эксперт Александр Артамонов рассказал NEWS.ru, что ВС РФ и ВСУ часто пытаются ввести друг друга в заблуждение с помощью муляжей. Насколько такая тактика эффективна в эпоху космической разведки? Об этом — в материале NEWS.ru.

Какие тактические уловки используют ВС РФ и ВСУ

Украинские издания опубликовали видео с надувными российскими танками, стоящими вне укрытия — слишком демонстративно. Скорее всего, так киевские СМИ хотели убедить собственную аудиторию в неспособности ВС РФ пользоваться муляжами. Но эксперты объясняют: муляжи должны отвлекать внимание солдат ВСУ. Ночью подделки могут заменить на настоящие бронемашины, которые днем внезапно пойдут в атаку на украинские укрепления.

В любом случае тактический обман, причем двойной, как раз рассчитан на то, что противник его раскроет, это часть военного искусства, которое применяют обе стороны, напомнил военный эксперт Александр Артамонов.

«Тактическая уловка в ходе СВО используется с обеих сторон. В ее задачу входит обман противника. К примеру, мы поставили на открытой местности надувную „бронетехнику“. ВСУ нас раскусили и пошли на данном участке вперед, полагая, что путь открыт. То есть, получается, мы их выманили в определенный, уже пристрелянный квадрат, который затем накрываем огнем», — рассказал NEWS.ru эксперт.

Фото: Michael Heitmann/dpa/Global Look Press Копия основного боевого танка западного образца

Для чего применяются муляжи бронетехники

Маскировка создается для дезориентации противника, чтобы он впустую тратил свои боеприпасы, в частности боевые беспилотники, поделился мнением с NEWS.ru член экспертного совета «Офицеров России», политолог Александр Перенджиев.

«Макеты должны ввести в заблуждение противника тем, что он обнаружил и уничтожил наш „важный военный объект“. После этого противник начинает докладывать своему командованию о подрыве нашей техники, а она все равно вдруг появляется на поле боя», — пояснил эксперт.

Заодно, по словам Перенджиева, фальш-макетами российские военные сбивают с толку украинцев, скрывая истинное расположение своих настоящих объектов.

Какие подделки применяют обе стороны в зоне СВО

Телекомпания CNN в прошлом месяце рассказала, что украинская металлургическая группа «Метинвест» производит приманки для нужд ВСУ — среди них муляжи украинских гаубиц Д-20, американских гаубиц М777, минометные стволы и другое «вооружение».

Имитация производится из металла и дешевой фанеры. Металл необходим, чтобы российские радары с тепловым наведением приняли бы обманку за настоящую гаубицу. Макет М777 обходится производителям в $1 тыс. Сваривается он из водопроводных и канализационных труб. Но на предприятии считают, что его уничтожение ракетой или дронами-камикадзе обойдется российским военным в гораздо большую сумму.

Критерий успеха для производителей — скорость уничтожение подделки. Если «гаубица» или «ракетный комплекс» служит долго, значит, они сделаны с просчетами, их возвращают на «Метинвест» и приводят в более реалистичный вид.

Собеседник телекомпании на заводе рассказал, что в начале вооруженного конфликта украинцы массово изготавливали макеты различного вооружения, чтобы «пустить пыль в глаза» российской армии, желая показать, что артиллерии и бронетехники у ВСУ много, хотя на практике все было иначе.

Фото: Michael Heitmann/dpa/Global Look Press Копия американской реактивной системы залпового огня

Иллюзорные «полигоны» специально строят для противника

Вооруженные силы России применяют в зоне СВО надувные танки, ЗРК С-300, строят ложные военные аэродромы и полигоны, рассказал Перенджиев.

«Все это у нас есть, но рассказывать подробно о них нельзя. Это тема закрытая, поэтому подробностей мы у военкоров по этому поводу не найдем», — отметил эксперт.

По его словам, подобная тактика имеет давнюю историю.

«Был советский фильм 1946 года „Беспокойное хозяйство“ — про бутафорский военный аэродром. Главная задача комендантов на этом хозяйстве заключалась в том, чтобы оно постоянно подвергалось бомбардировке. Если немцы бомбили, командование „аэродрома“ хвалили, если нет — ругали», — рассказал эксперт.

Особенности использования фальш-макетов

Эксперт Центра анализа, стратегий и технологий Сергей Денисенцев в беседе с NEWS.ru отметил, что в наше время для эффективной работы ложных макетов необходимо обеспечивать для них соответствующие инфракрасную сигнатуру (ИК-сигнатуру) — излучаемую техникой тепловую энергию в виде выхлопных газов и так далее. Ее можно заметить с помощью приборов наблюдения.

Чем сильнее «след», тем проще наблюдателям противника обнаружить и затем уничтожить ту или иную машину. Чтобы обмануть врага, используют фальш-макеты, которым обеспечивается сходная с изображаемой бронетехникой сигнатура.

По словам эксперта, если подделка разработана в соответствии с современными требованиями, она имеет нужную ИК-сигнатуру, и это позволяет эффективно обманывать средства контроля и наблюдения противника.

«Используется как тепловой нагрев, так и специализированные материалы, что обеспечивает увеличение эффективной поверхности рассеивания. Эта задача должна решаться — в зависимости от того, о каком именно фальш-макете идет речь», — рассказал эксперт.

Среди других средств обмана Денисенцев назвал постановку известной с давних времен дымовой завесы, а также создание ложных радиолокационных целей, — так, по его словам, армия России применяет их перед массовым запуском беспилотников или ракет по позициям ВСУ.

Фото: «Русбал»/ИТАР-ТАСС Надувной макет истребителя Су-27

Создание приманок осложнили высокие технологии

Приманками в ходе СВО часто снабжают танковые боевые позиции, отметил Александр Артамонов. По его словам, применяются надувные танки из резины, а прежде их делали из фанеры.

По словам специалистов, поставляет ВС России иллюзорную «военную технику» компания «Русбал». Ее изделия способны производить натуральный шум, оставлять фальшивые следы от гусениц и колес на земле, создавать инфракрасное излучение. Такую «технику» легко принять за оригинал с расстояния не ближе чем в 100 метров.

В апреле муляжи военной техники производства Чехии демонстрировали и ВСУ — от компании-производителя Inflatech. Как сообщалось, одним из учредителей оказался Виктор Таланов, который до 2017 года был консультантом по маркетингу в том же «Русбале».

В современных условиях применять муляжи можно только для решения тактических целей в короткий промежуток времени, убежден Артамонов.

Фото: «Русбал»/ИТАР-ТАСС Надувной макет радиолокатора подсвета и наведения системы С-300

«Обмануть противника можно, но ненадолго. Противник проверяет объекты не только на инфракрасное излучение, но и на радиосигналы. Например, в настоящей танковой части всегда происходит общение на радиочастотах. Между надувными танками это исключено», — рассказал Артамонов.

По его словам, высокие технологии позволяют проводить одновременное перекрестное сканирование с космических спутников, самолетов и беспилотников. Информация собирается в одном файле и поступает к командованию противника в режиме онлайн. «Мы ведь уже живем не в период Второй мировой войны», — резюмировал эксперт.

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